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اطلاعیه قوه قضائیه درباره یک ادعا

اطلاعیه قوه قضائیه درباره یک ادعا
کد خبر : 1804323
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قوه قضائیه اعلام کرد ادعای «ممنوعیت سردادن شعار علیه رژیم آمریکا و آتش زدن پرچم دولت تروریستی ایالات متحده در تجمعات»، سراسر جعلی و کذب است.

به گزارش ایلنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی انتشار مطلبی جعلی و موهوم در فضای مجازی، مبنی بر «ممنوعیت سردادن شعار علیه رژیم آمریکا و آتش زدن پرچم دولت تروریستی ایالات متحده در تجمعات، به‌موجب اعلامیه‌ی قوه قضائیه»، بدین‌واسطه اعلام می‌شود، مطلب موهنِ مزبور، سراسر کذب و مجعول است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که ریشه‌ی این خبرسازی کذب، شبه‌رسانه‌های معاند و ضدانقلاب هستند و این قبیل جعلیات با منشا سرویس دشمن و در راستای عملیات روانی دشمن است.

قدر متیقّن و به طور کاملاً واضح و مبرهن، درخصوص موضوع مذکور، هیچگونه جرم‌انگاری صورت نگرفته و قانونی نیز وجود ندارد.

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