به گزارش ایلنا، آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا عصر امروز پنجشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

وزیر خارجه ایتالیا در این گفتگوی تلفنی، اظهارات اخیر دبیرکل ناتو درباره استفاده ایالات متحده از پایگاه‌های نظامی ایتالیا در عملیات نظامی علیه ایران را قاطعانه رد کرد.

تایانی همچنین با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه استفاده‌ای از پایگاه‌های نظامی این کشور برای حمله به ایران صورت نگرفته و چنین اقدامی نیز در آینده انجام نخواهد شد، تصریح کرد که هواپیماهای آمریکایی برای بمباران ایران از خاک ایتالیا به پرواز درنیامده‌اند و دولت ایتالیا هرگز مجوزی برای انجام چنین عملیاتی صادر نکرده است.

وزیر خارجه کشورمان نیز ضمن قدردانی از تماس تلفنی و شفاف‌سازی انجام‌شده از سوی همتای ایتالیایی خود، بر ضرورت تکذیب صریح و رسمی این اظهارات از سوی دولت ایتالیا تأکید کرد.

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