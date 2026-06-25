خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در تماس تلفنی؛

عراقچی با همتای ایتالیایی خود گفت‌وگو کرد

عراقچی با همتای ایتالیایی خود گفت‌وگو کرد
کد خبر : 1804320
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای امور خارجه ایران و ایتالیا به صورت تلفنی گفت و گو کردند.

به گزارش ایلنا، آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا عصر امروز پنجشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

وزیر خارجه ایتالیا در این گفتگوی تلفنی، اظهارات اخیر دبیرکل ناتو درباره استفاده ایالات متحده از پایگاه‌های نظامی ایتالیا در عملیات نظامی علیه ایران را  قاطعانه رد کرد.

تایانی همچنین با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه استفاده‌ای از پایگاه‌های نظامی این کشور برای حمله به ایران صورت نگرفته و چنین اقدامی نیز در آینده انجام نخواهد شد، تصریح کرد که هواپیماهای آمریکایی برای بمباران ایران از خاک ایتالیا به پرواز درنیامده‌اند و دولت ایتالیا هرگز مجوزی برای انجام چنین عملیاتی صادر نکرده است.

وزیر خارجه کشورمان نیز ضمن قدردانی از تماس تلفنی و شفاف‌سازی انجام‌شده از سوی همتای ایتالیایی خود، بر ضرورت تکذیب صریح و رسمی این اظهارات از سوی دولت ایتالیا تأکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی