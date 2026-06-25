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در پیامی؛

مخبر به ذوالقدر تسلیت گفت

مخبر به ذوالقدر تسلیت گفت
کد خبر : 1804282
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مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت پدر دکتر محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر در پیامی در گذشت پدر محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت:

متن به شرح زیر است:

"انا لله و انا الیه راجعون"

برادر گرانقدر جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

خبر درگذشت ابوی گرامی جنابعالی، موجب تاثر و تاسف شد.

اینجانب این ضایعه تلخ را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض کرده و از درگاه حضرت حق برای آن پدر مؤمن و پرهیزکار، غفران و رحمت الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.

محمد مخبر

 

انتهای پیام/
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