مخبر به ذوالقدر تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، محمد مخبر در پیامی در گذشت پدر محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت:

متن به شرح زیر است:

"انا لله و انا الیه راجعون"

برادر گرانقدر جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

خبر درگذشت ابوی گرامی جنابعالی، موجب تاثر و تاسف شد.

اینجانب این ضایعه تلخ را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض کرده و از درگاه حضرت حق برای آن پدر مؤمن و پرهیزکار، غفران و رحمت الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.

محمد مخبر

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