به گزارش ایلنا، رسانه KHAMENEI.IR در حاشیه مراسم عزاداری محرم در جوار محل عروج ملکوتی قائد شهید انقلاب اسلامی با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ملی مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» گفت وگویی انجام داد.



معاون اول رئیس جمهور در بخشی از این مصاحبه گفت: شعاری که در ستاد بدرقه آقای شهید ایران انتخاب شد؛ یعنی شعار قیام، بخشی از تفکر اسلامی ما است و ارزش معنوی دارد. ما قیام عاشورا می گوییم، قیام ۱۵ خرداد میگویم، قیام ۲۲ بهمن می‌گویم و ما بر این باوریم که این قیام ما را به قله‌ای که امام شهید گفتند می‌رساند.



وی افزود: درباره مراسم تشییع، بالاجبار چون محدودیت فضا داریم و تابستان است و درجه حرارت هوا بالاست، حتی تأمین آب برای آن ۱۵ میلیون جمعیتی که برآورد شده در مراسم تهران شرکت کنند، خیلی کار سختی است.

عارف گفت: برآورد جمعیت شرکت کننده شاید حدود سی و چند میلیون نفر بوده علی رغم محدودیت‌هایی که ما داریم. مثلاً بیش از یک میلیون نفر می‌خواستند از عراق به ایران بیایند که حالا با سازوکاری که طراحی شد، حل شد. از افغانستان، پاکستان ترکیه و دیگر کشورهای همسایه تقاضاهای زیادی هست که اجباراً باید از آنها عذرخواهی کنیم و تقاضا کنیم که مراسمی را در همان کشور خودشان برگزار کنند. کاش هوا اجازه می‌داد که ما مهمانان بیشتری را بپذیریم. محدودیت‌های امکاناتی‌ای که واقعاً طبیعی است، مسئله ایاب و ذهاب؛ اینها مشکلاتی است که ما مجبور شدیم که درباره مهمان‌ها محدودیت‌هایی را قائل باشیم.



رئیس ستاد ملی مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» درباره مهمانان سیاسی هم گفت: مهمانان سیاسی هم به همین صورت است، اگرچه یک روز خاص برای این مهمانان در نظر گرفتیم ولی به هر حال مهمانان رسمی باید با تشریفات رسمی پذیرایی بشوند و چون ما امکاناتمان محدود است باز در خیلی از موارد باید عذرخواهی کنیم، چون استقبال فوق العاده بالا بوده است.



معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: حدأکثر ظرفیت‌مان را به کار خواهیم گرفت، به‌خصوص که میزبان این مراسم مردم هستند. مردم هم همکاری می‌کنند ما امیدواریم که از حدأکثر پتانسیل و ظرفیت بتوانیم برای پاسخگویی به عاشقای امام و مریدان امام و آزادگانی که می‌خواهند بیایند بتوانیم جواب مثبت بدهیم.

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