رئیس کل دادگستری استان گلستان:
هدف قرار دادن دانشمندان و غیرنظامیان با هیچ معیار انسانی قابل توجیه نیست
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: حمله به غیرنظامیان و نخبگان علمی مغایر با موازین انسانی و حقوق بینالملل است.
به گزارش ایلنا،حیدر آسیابی در دیدار با خانواده شهیده مرضیه عسکری، که در جنگ دوازده روزه همراه فرزند خردسالش به شهادت رسید گفت: حمله به غیرنظامیان و نخبگان علمی مغایر با موازین انسانی و حقوق بینالملل است.
وی افزود: در همه جنگها قواعد مشخصی وجود دارد و هدف قرار دادن افراد غیرنظامی، کودکان، زنان و دانشمندان اقدامی غیرقابل توجیه و خلاف اصول پذیرفتهشده جهانی است.
رئیس کل دادگستری گلستان بااشاره به حوادث جنگ دوازدهروزه و جنگ رمضان، افزود: شهادت دانشمندان، نخبگان و شهروندان غیرنظامی بار دیگر مظلومیت ملت ایران را به نمایش گذاشت و نشان داد که دشمنان برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی دریغ نمیکنند..
وی اظهار کرد: تحولات اخیر موجب شدمردم جهان با واقعیتهای موجود و ماهیت آمریکا و اسرائیل بیشتر آشنا شوند و نگاه شفاف تری نسبت به این رخدادها پیدا کنند.
آسیابی با تقدیر از صبر و استقامت خانوادههای شهدا گفت: خانوادههای شهدا سرمایههای معنوی جامعه هستند و ملت ایران قدردان ایثار، فداکاری و صبوری آنان خواهد بود.
همسر شهیده عسکری هم در دیدار با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و علمی شهیده عسکری گفت: همسر شهیدم بانویی فرهیخته، پرتلاش بود و به جایگاهی ارزشمند در عرصه علمی دست یافته بود و در زمره افتخارات کشور بود.
شهیده مرضیه عسکری و فرزند خردسالش در جنگ دوازده روزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.