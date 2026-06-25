هدف قرار دادن دانشمندان و غیرنظامیان با هیچ معیار انسانی قابل توجیه نیست

به گزارش ایلنا،حیدر آسیابی در دیدار با خانواده شهیده مرضیه عسکری، که در جنگ دوازده روزه همراه فرزند خردسالش به شهادت رسید گفت: حمله به غیرنظامیان و نخبگان علمی مغایر با موازین انسانی و حقوق بین‌الملل است.

وی افزود: در همه جنگ‌ها قواعد مشخصی وجود دارد و هدف قرار دادن افراد غیرنظامی، کودکان، زنان و دانشمندان اقدامی غیرقابل توجیه و خلاف اصول پذیرفته‌شده جهانی است.

رئیس کل دادگستری گلستان بااشاره به حوادث جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، افزود: شهادت دانشمندان، نخبگان و شهروندان غیرنظامی بار دیگر مظلومیت ملت ایران را به نمایش گذاشت و نشان داد که دشمنان برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کنند..

وی اظهار کرد: تحولات اخیر موجب شدمردم جهان با واقعیت‌های موجود و ماهیت آمریکا و اسرائیل بیشتر آشنا شوند و نگاه شفاف تری نسبت به این رخداد‌ها پیدا کنند.

آسیابی با تقدیر از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا گفت: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی جامعه هستند و ملت ایران قدردان ایثار، فداکاری و صبوری آنان خواهد بود.

همسر شهیده عسکری هم در دیدار با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و علمی شهیده عسکری گفت: همسر شهیدم بانویی فرهیخته، پرتلاش بود و به جایگاهی ارزشمند در عرصه علمی دست یافته بود و در زمره افتخارات کشور بود.

شهیده مرضیه عسکری و فرزند خردسالش در جنگ دوازده روزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

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