به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سید ضیاالدین آقاجانپور در مراسم عزادارای امام حسین (ع) با بیان این که منطق جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از عاشورای حسینی و شعار هیهات من الذله است، گفت:در مقابل هیچ قدرت بی منطق و زورگویی سرخم نخواهد کرد و قبلا هم هشدار داده بودیم و بار دیگر تکرار می‌کنیم، اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر دچار خطای محاسباتی شوند، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آنان را با پاسخ کوبنده و پشیمان‌کننده، «شخم‌باران» خواهند کرد.

وی افزود: ملت ایران، دیگر اجازه نخواهد داد حتی گوشه‌چشمی از تعرض دشمن متوجه کشور شود و این همان پیام روشن مردم ایران از تجمعات شبانه در میادین و خیابانهای سراسر کشور به رئیس جمهور خبیث آمریکا و نخست وزیر کودک کش اسرائیل است.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه شعار «هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة» همواره راهنمای ملت ایران در برابر زورگویی‌های نظام سلطه بوده است، گفت: امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب در برابر ظلم‌های آمریکا و جهان استکبار ایستاد و ما نیز تا آخرین قطره خون در برابر تهدیدات دشمنان تسلیم نخواهیم شد.

حجت الاسلام آقاجان‌پور تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اکنون در اوج اقتدار و آمادگی هستند و اگر دشمنان بار دیگر خطای محاسباتی مرتکب شوند، این بار با پاسخ سخت‌تر و قاطع‌تر مواجه خواهند شد به‌گونه‌ای که حیفا و تل‌آویو را با خاک یکسان خواهیم کرد.

وی با تاکید براینکه رمز پیروزی ایران اسلامی در حدود نیم قرن گذشته مقاومت و ایستادگی و تسلیم نشدن مقابل خواسته‌های نامشروع دشمن است، تصریح کرد: مردم ما همچنان باید با همین روحیه به مسیر تعالی انقلاب اسلامی ادامه دهند و از تهدید و یاوه گویی مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی نترسند که دیگر دوران تهدید و پاسخ ندادن ایران گذشته است.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه ایستادگی مردم ما در میدان، آمادگی نیروهای مسلح ما در کنار لانچرها باعث شده تا رئیس جمهور آمریکا حاضر به خاتمه جنگ با ایران و به میز مذاکره بیاید، گفت: دوران تهدید ایران و ایرانی به پایان رسیده و هر نوع تهدید علیه مواضع جمهوری اسلامی و ملت ایران و جبهه مقاومت در منطقه بی پاسخ نخواهد ماند.

حجت الاسلام آقا جان‌پور تأکید کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران ناشی از ماهیت زورگو و سلطه‌جوی اوست و این تقابل تا زمانی که نظام سلطه با ماهیت عدالت‌خواهانه جمهوری اسلامی در تضاد باشد ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به منطق قرآنی و عاشورایی جمهوری اسلامی ایران گفت: منطق ما در دو کلمه خلاصه می‌شود؛ نخست اینکه زیر بار زورگویی ظالمان نمی‌رویم و دوم اینکه هرگز به دیگران زور نمی‌گوییم. این پیام باید به گوش جهانیان برسد و ملت‌ها بدانند که جمهوری اسلامی ایران نماد استقلال، عزت و ایستادگی است.

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