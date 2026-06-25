حجتالاسلام آقاجانپور:
دوره تهدید و پاسخ ندادن ایران به زیاده خواهیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی گذشت
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با هشداربه زیاده خواهی های رئیس جمهور آمریکا و نقضهای مکرر رژیم صهیونیستی در روند صلح و تفاهمهای ایجاد شده در میز مذاکرات گفت: صبر ملت ایران هم حدی دارد و در صورت پایبند نبودن به تعهدات تفاهم شده و خطای محاسباتی آمریکا یا رژیم صهیونیستی، حیفا و تلآویو و پایگاه های آمریکا در منطقه با خاک یکسان خواهند شد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام سید ضیاالدین آقاجانپور در مراسم عزادارای امام حسین (ع) با بیان این که منطق جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از عاشورای حسینی و شعار هیهات من الذله است، گفت:در مقابل هیچ قدرت بی منطق و زورگویی سرخم نخواهد کرد و قبلا هم هشدار داده بودیم و بار دیگر تکرار میکنیم، اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر دچار خطای محاسباتی شوند، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آنان را با پاسخ کوبنده و پشیمانکننده، «شخمباران» خواهند کرد.
وی افزود: ملت ایران، دیگر اجازه نخواهد داد حتی گوشهچشمی از تعرض دشمن متوجه کشور شود و این همان پیام روشن مردم ایران از تجمعات شبانه در میادین و خیابانهای سراسر کشور به رئیس جمهور خبیث آمریکا و نخست وزیر کودک کش اسرائیل است.
نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه شعار «هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة» همواره راهنمای ملت ایران در برابر زورگوییهای نظام سلطه بوده است، گفت: امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب در برابر ظلمهای آمریکا و جهان استکبار ایستاد و ما نیز تا آخرین قطره خون در برابر تهدیدات دشمنان تسلیم نخواهیم شد.
حجت الاسلام آقاجانپور تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اکنون در اوج اقتدار و آمادگی هستند و اگر دشمنان بار دیگر خطای محاسباتی مرتکب شوند، این بار با پاسخ سختتر و قاطعتر مواجه خواهند شد بهگونهای که حیفا و تلآویو را با خاک یکسان خواهیم کرد.
وی با تاکید براینکه رمز پیروزی ایران اسلامی در حدود نیم قرن گذشته مقاومت و ایستادگی و تسلیم نشدن مقابل خواستههای نامشروع دشمن است، تصریح کرد: مردم ما همچنان باید با همین روحیه به مسیر تعالی انقلاب اسلامی ادامه دهند و از تهدید و یاوه گویی مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی نترسند که دیگر دوران تهدید و پاسخ ندادن ایران گذشته است.
نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه ایستادگی مردم ما در میدان، آمادگی نیروهای مسلح ما در کنار لانچرها باعث شده تا رئیس جمهور آمریکا حاضر به خاتمه جنگ با ایران و به میز مذاکره بیاید، گفت: دوران تهدید ایران و ایرانی به پایان رسیده و هر نوع تهدید علیه مواضع جمهوری اسلامی و ملت ایران و جبهه مقاومت در منطقه بی پاسخ نخواهد ماند.
حجت الاسلام آقا جانپور تأکید کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران ناشی از ماهیت زورگو و سلطهجوی اوست و این تقابل تا زمانی که نظام سلطه با ماهیت عدالتخواهانه جمهوری اسلامی در تضاد باشد ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به منطق قرآنی و عاشورایی جمهوری اسلامی ایران گفت: منطق ما در دو کلمه خلاصه میشود؛ نخست اینکه زیر بار زورگویی ظالمان نمیرویم و دوم اینکه هرگز به دیگران زور نمیگوییم. این پیام باید به گوش جهانیان برسد و ملتها بدانند که جمهوری اسلامی ایران نماد استقلال، عزت و ایستادگی است.