به گزارش ایلنا، دهقانی با اعلام خبر آزادی ۱۵۰ زندانی واجد شرایط در این ایام، تصریح کرد: با مشارکت خیرین، اعضای ستاد دیه استان و همکاری تنگاتنگ قضات و دادستان‌های استان، زمینه آزادی این افراد فراهم شد. این آزادی‌ها حاصل هم‌افزایی دستگاه قضا با نهاد‌های حمایتی و نیکوکاران است که بار دیگر جلوه‌ای از رأفت اسلامی را به نمایش گذاشت.

وی در تشریح یکی از اقدامات شاخص در شب عاشورای حسینی گفت: با میانجی‌گری مسئولان قضایی، یکی از مددجویان زن که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود، پس از ۵ سال حبس، با گذشت کریمانه اولیای دم رهایی یافت و به آغوش خانواده بازگشت. این اقدامِ شایسته، نشان‌دهنده عمق فرهنگ بخشش در میان مردم خوزستان است.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان در ادامه با تأکید بر اهمیت حمایت از خانواده‌های زندانیان، افزود: هم‌زمان با برنامه‌های آزادی، اقدامات حمایتی نیز در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن توزیع بیش از هزار بسته معیشتی میان خانواده‌های کم‌برخوردار زندانیان بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاورد‌های فرهنگی و ورزشی در زندان‌ها اشاره کرد و گفت: علاوه بر برگزاری مراسمات مذهبی که تأثیر بسزایی در ارتقای ایمان و معرفت دینی مددجویان داشته است، زندان‌های خوزستان در عرصه‌های بین‌المللی نیز خوش درخشیدند. کسب مقام نخست جهان در رشته شطرنج توسط زندانیان استان، نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی درست، می‌توان استعداد‌های مددجویان را در مسیر رشد و تعالی هدایت کرد.

علی دهقانی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرکل زندان‌های استان، دادستان مرکز استان خوزستان، اعضای ستاد دیه و تمامی خیرین که در مسیر آزادی مددجویان و خدمت به خانواده‌های آنان گام برمی‌دارند، تأکید کرد: دستگاه قضایی استان خوزستان با تمام توان از اقدامات اصلاحی و تربیتی که منجر به کاهش جمعیت کیفری و بازگشت سعادتمندانه مددجویان به جامعه می‌شود، حمایت خواهد کرد.

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