به گزارش ایلنا، علیرضا زندیان نماینده مردم بیجار گروس در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت فعلی قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره‌بها، گفت: در مجلس قوانین بسیار خوبی در حوزه تولید مسکن و ساماندهی بازار به تصویب رسیده است، اما متاسفانه در عرصه اجرا با ضعف‌های جدی مواجه هستیم. به عنوان نمونه، در قانون برنامه هفتم توسعه صراحتاً تاکید کرده‌ایم که ۳۳۰ هزار هکتار از اراضی باید به وسعت محدوده شهری و روستایی اضافه و به تولید مسکن اختصاص یابد.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه به لحاظ قانونی هیچ منعی برای تخصیص زمین رایگان به خانوارهای فاقد مسکن وجود ندارد، افزود: علی‌رغم تورم در بخش مصالح ساختمانی، همچنان بیشترین سهم از بهای تمام‌شده مسکن مربوط به قیمت زمین است. بنابراین، چنانچه زمین رایگان در اختیار بسیاری از خانوارها قرار گیرد، آن‌ها می‌توانند با دریافت تسهیلات بانکی و حتی استفاده از مبالغ ودیعه مسکن خود، در قالب تعاونی یا شراکت اقدام به ساخت‌وساز کنند.

وی تصریح کرد: تحقق این امر، به ویژه در شهرهای کوچک و متوسط، می‌تواند به طور چشمگیری عرضه مسکن را افزایش داده و طبیعتاً بازار را به نقطه تعادل برساند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با انتقاد از احتکار زمین توسط برخی نهادهای دولتی، تاکید کرد: سازمان‌ها و ادارات دولتی نباید نسبت به واگذاری اراضی مازاد خود برای ساخت مسکن کارمندانشان تعصب کاذب داشته باشند، چرا که در حال حاضر بسیاری از این اراضی بدون استفاده رها شده‌اند.

وی همچنین به تاثیرات متقابل بازار مسکن در شهرهای مختلف اشاره کرد و گفت: قیمت مسکن و اجاره‌بها در کلان‌شهرها، به لحاظ اقتصادی و روانی، مستقیماً بر قیمت املاک در شهرهای کوچک‌تر تاثیر می‌گذارد. بر این اساس، باید با بهره‌گیری از ظرفیت «قانون مالیات بر خانه‌های خالی»، شرایطی فراهم شود تا واحدهای مسکونی مازاد در شهرهای بزرگ به بازار عرضه شوند؛ اقدامی که نه تنها تقاضای کلان‌شهرها را پاسخ می‌دهد، بلکه به تعدیل قیمت‌ها در شهرهای کوچک نیز کمک خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قوانین مسکن در تمامی ابعاد و همچنین ممانعت از قیمت‌سازی‌های کاذب و سوداگرانه در اپلیکیشن‌های خرید، فروش و اجاره ملک، می‌تواند بخش عمده‌ای از حباب قیمتی بازار را از بین ببرد. با کاهش سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرفی خانوارها، بستر مناسبی برای تقویت معیشت و رفاه خانواده‌های ایرانی فراهم خواهد شد.

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