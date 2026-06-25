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در پیامی؛

فرماندهی کل سپاه به ذوالقدر تسلیت گفت

فرماندهی کل سپاه به ذوالقدر تسلیت گفت
کد خبر : 1804142
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فرماندهی کل سپاه در پیامی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام فرماندهی کل سپاه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

سلام علیکم؛
ارتحال والد مکرم جنابعالی در موسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، موجب اندوه و تأثر فراوان گردید.

آن پدر مؤمن و متمسک به قرآن و عترت با تربیت فرزندانی مجاهد، بصیر، انقلابی و خادم به اسلام و میهن اسلامی و پای بند به آرمان‌های بلند و تمدن ساز امامین انقلاب، از سرمایه و ثواب عظیم و ذخیره‌ای گرانسنگ در دیار عقبی بهره‌مند و مورد رحمت و پاداش خداوندی خواهد بود.

اینجانب، فقدان آن خادم الحسین(ع) را به جنابعالی، و سایر بازماندگان و داغدیدگان مکرم تسلیت و تعزیت عرض می کنم و از درگاه خدای رحمان و رحیم برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی، علو درجات، همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و شهدای کربلا و برای آن برادر عزیز و دیگر مصیبت دیدگان گرامی صبر جمیل و اجر جزیل توام با ثبات قدم در خیمه ولایت مسئلت می‌نمایم.

فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 

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