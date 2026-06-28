اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکلات معیشتی فعلی، چه اقداماتی در قوه قضائیه در دستور کار است تا در دوران پساجنگ با اعتراضات مردمی مواجه نشویم، گفت: پیش از هر چیز، ما باید از دولت محترم تشکر کنیم؛ چراکه در دوران جنگ، علیرغم تمامی سختی‌های موجود، تلاش کردند تا مردم کمبودی را احساس نکنند. اگرچه شاهد گرانی بودیم و بعضا این گرانی‌ها لجام‌گسیخته بود، اما بخشی از این وضعیت ناشی از محاصره و تحریم‌ها بود.

وی ادامه داد: اجازه ورود به کشتی‌های ما داده نمی‌شد، ترخیص کالاها با مانع مواجه بود و بنادر ما فعالیت سابق را نداشتند؛ لذا در حوزه حمل‌ونقل و ورود و توزیع کالاهای اساسی با کاستی‌هایی روبرو بودیم. اما انصافا نباید از حق گذشت و همگی باید از دولت تشکر کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به نظر من، رسانه ملی بایستی در این زمینه به تبیین اقدامات دولت در مدت جنگ و پس از آن بپردازد تا مردم بدانند چه تلاش‌هایی صورت گرفته است که آنها احساس کمبود نکنند.

جهانگیر عنوان کرد: در این خصوص رسانه ملی باید خوب عمل کرده و بتواند به درستی نشان دهد که دولت پا به پای مردم کمک کرده است. البته وقتی می‌گوییم «دولت»، منظورمان کل «حاکمیت» است و صرفا قوه مجریه مدنظر نیست.

وی تصریح کرد: دولت زمانی می‌تواند کارش را درست انجام دهد که قوای مجریه، قضائیه و مقننه با یکدیگر همراه باشند. این همراهی در این دوره اتفاق افتاده است و امیدواریم با تلاش‌های صورت‌گرفته، این انسجام ملی تداوم یابد.

ممکن است جنگ به پایان رسیده باشد، اما «شرایط اضطرار» تمام نشده است

جهانگیر گفت: باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی اصلی ما در حوزه اقتصاد، تازه از امروز آغاز می‌شود؛ چرا که بخشی از زیرساخت‌های ما تخریب شده و در این دوره متحمل خسارات کلانی شده‌ایم. همچنین از قبل هم ناترازی‌هایی وجود داشته است. اگرچه ممکن است امروز جنگ به پایان رسیده باشد، اما «شرایط اضطرار» تمام نشده است. مردم باید صرفه‌جویی را در دستور کار قرار دهند و به یکدیگر و به دولت کمک کنند تا امکان خدمت‌رسانی بهتر فراهم شود.

وی تاکید کرد: در کنار این موضوع، اگر کسانی بخواهند از این فضا سوءاستفاده کرده و کمبودهای مصنوعی ایجاد کنند، سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه دارد ورود کرده و نظارت‌های لازم را اعمال کند. همچنین اگر افرادی به صورت شبکه‌ای در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کنند، قوه قضائیه رسما ورود کرده و برخورد لازم را به‌صورت ویژه، خارج از نوبت و متناسب با شرایط اضطراری و بحرانی اعمال خواهد کرد.

دولت به تنهایی توان کشیدن بار خسارت‌ها را ندارد

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: لذا خواهش من این است که در این دوره همگی همت کرده و به یکدیگر کمک کنیم؛ یعنی هم مردم به یکدیگر کمک کنند و هم ظرفیت‌های مردمی برای بازسازی اقتصاد به کار گرفته شود. دولت به تنهایی توان کشیدن بار این خسارت‌ها را ندارد؛ لذا باید دولت، قوه قضائیه و مجلس همگی کمک کنند تا بخش خصوصی و مردم به میدان بیایند.

وی افزود: همان‌طور که در زمان جنگ، بحمدالله مردم توانستند تحت تبعیت از دستورات رهبر انقلاب، در آن نبرد ناجوانمردانه پیروز شوند، پس از جنگ هم باید در حوزه جنگ اقتصادی و رفع مشکلات به مردم کمک کنیم که اگر این اتفاق بیفتد، ان‌شاءالله شاهد روزهای روشن و بهتری برای مردم خواهیم بود.

هر شخصی اقدام به تهدید رئیس‌جمهور کرده باشد، اقدامش مجرمانه است

جهانگیر در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهاراتی که در شب‌های اخیر علیه رئیس‌جمهور مطرح شده، آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود می‌کند و آیا به عنوان مدعی‌العموم با مداحی که رئیس‌جمهور را تهدید به قتل کرده برخورد خواهد شد، گفت: توصیه من این است که شرایط وحدت را حفظ کنیم. اگر هر شخصی اقدام به تهدید کرده باشد، این یک اقدام مجرمانه بوده و قابلیت پیگیری دارد و دستگاه قضایی حتماً به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

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