زینیوند در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
تشریح برنامههای کمیته پساجنگ در وزارت کشور/ نباید مانع شنیده شدن صدای مردم شد
معاون سیاسی وزارت کشور درباره کمیته پساجنگ و اولویت برنامههای این کمیته توضیحاتی ارائه کرد.
علی زینی وند سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که در کمیته پساجنگ، چه موضوعاتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: ما در کمیته پساجنگ، حتی از همان ایام جنگ، خود را برای دوران پس از پایان جنگ آماده کردهایم تا بتوانیم امور کشور را به درستی اداره کنیم.
وی ادامه داد: اولویت ما ساماندهی بیکاری و بازگرداندن رونق به چرخه تولید است. در این راستا، بخش صنعت تمام تلاش خود را به کار بسته تا واحدهای تولیدی مجدداً راهاندازی شوند. وزارت نیرو و وزارت نفت هم در پی بازگرداندن شبکه گاز و برقی هستند که از مدار خارج شده بود. همزمان، وزارت رفاه در حال تعریف بستههای معیشتی و در صورت امکان، افزایش آنهاست تا فشار اقتصادی کمتری به مردم وارد شود.
سخنگوی وزارت کشور گفت: در وزارت کشور، موضوع امنیت مرزها و تدبیر امور در معاونتهای تخصصی، از جمله معاونت اقتصادی و حوزه بازسازی (بخش عمرانی)، با هماهنگی سایر دستگاهها در حال پیگیری است. استانداران ما که در واقع به مثابه «رئیسجمهور محلی» در مناطق خود هستند، در یک همافزایی کامل فعالیت میکنند. ما حتی جلسات مشترکی با بخشداران، فرمانداران و استانداران برگزار کردهایم تا این هماهنگی و همافزایی به بهترین شکل صورت گیرد.
زینیوند در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی این اقدامات باعث میشود تا از بروز اعتراضات در پساجنگ پیشگیری شود، گفت: در خصوص موضوع اعتراضات، باید اشاره کنم که لزومی به پیشگیری از برخی اعتراضات نیست؛ مردم باید بتوانند بیایند و حرف خود را بزنند، اما این امر باید بر اساس اصول و در یک چارچوب مشخص انجام شود.
وی گفت: ما در حال تلاش برای تصویب قانونی هستیم که بستری برای شنیدن صدای مردم فراهم کند. اساساً ما در وزارت کشور مخالفتی با تجمعات و خواستههای قانونی نداریم و معتقدیم نباید مانع شنیده شدن آنها شد، اما ضرورت دارد که سازوکارهای مشخصی برای این منظور تعریف شود.