پیام تسلیت معاون اول قوه قضاییه در پی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر
معاون اول قوه قضاییه در پیامی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در پیامی، درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر دبیر شورایعالی امنیت ملی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای محمدباقر ذوالقدر (زید عزه)
دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی
درگذشت والد بزرگوارتان را به حضرتعالی، بیت مکرم و سایر بستگان و بازماندگان معزز، تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
بیتردید فقدان پدری مؤمن و گرانقدر، اندوهی جبرانناپذیر است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی، مغفرت و رضوان الهی و برای جنابعالی و دیگر بازماندگان محترم، صبر جمیل، سلامتی و اجر مسئلت دارم.
برای آن مرحوم مغفرت، رضوان و رحمت واسعه الهی در جوار اولیای الهی متنعم و مأجور باشد.
حمزه خلیلی
معاون اول قوه قضاییه.