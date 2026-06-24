پیام تسلیت معاون اول قوه قضاییه در پی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمدباقر ذوالقدر (زید عزه)

دبیر محترم شورای‌عالی امنیت ملی

درگذشت والد بزرگوارتان را به حضرتعالی، بیت مکرم و سایر بستگان و بازماندگان معزز، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

بی‌تردید فقدان پدری مؤمن و گرانقدر، اندوهی جبران‌ناپذیر است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی، مغفرت و رضوان الهی و برای جنابعالی و دیگر بازماندگان محترم، صبر جمیل، سلامتی و اجر مسئلت دارم.

برای آن مرحوم مغفرت، رضوان و رحمت واسعه الهی در جوار اولیای الهی متنعم و مأجور باشد.

حمزه خلیلی

معاون اول قوه قضاییه.