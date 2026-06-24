پیام تسلیت سرلشکر عبداللهی به مناسبت درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در پیامی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام سرلشکر عبداللهی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی
سلام علیکم؛
ارتحال والد مکرم و ارجمند جنابعالی در تلاقی با ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی، موجب اندوه و تأثر فراوان گردید.
بیتردید فقدان پدری مؤمن، صالح و شریف که ثمره عمر پربرکت و تربیت دینی و انقلابی او، فرزندی مجاهد، بصیر، خدمتگزار و از سرمایههای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، ضایعهای سنگین و جانکاه برای خاندان معزز ذوالقدر و همه بستگان به شمار میآید.
اینجانب، سوگمندانه فقدان آن خادم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را به جناب عالی، خاندان معزز ذوالقدر و سایر بازماندگان مکرم تسلیت و تعزیت عرض نموده و، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی، علو درجات، همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و شهدای کربلا و برای آن برادر عزیز و عموم دادگان صبر ، شکیبایی و سکینه قلبی توام با ثبات قدم در صراط قرآن و ولایت مسئلت مینمایم.
سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص)