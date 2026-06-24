پیام صریح رهبر معظم انقلاب ظرفیت بالای نظام اسلامی را نشان داد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا عارف در این گفت‌وگو اظهار کرد: شهادت آقا را به امت اسلامی تسلیت میگویم. واقعاً جای ایشان در مراسم روضه خالی‌ست؛ اما خوش به حالشان که به آرزویشان که شهادت بود رسیدند.



وی گفت: از دست دادن امام شهید، بسیار حادثه دلخراش و سنگینی بود؛ اما خداوند بار دیگر نقش شهید و خون شهید را به ما نشان داد. شما می‌بینید بعد از جنگ رمضان، انسجام، وحدت و حضور مردم نسبت به گذشته -که همیشه هم در صحنه بودند- فوق العاده بیشتر شد.



معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: پیروزی‌های ما در جبهه، نسبت به جنگ 12 روزه بسیار بیشتر بود. واقعیت این است که دشمن ما که در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی است، هیچ چاره‌ای جز محترمانه تسلیم شدن نداشت.