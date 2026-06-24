معاون اول رئیسجمهور:
پیام صریح رهبر معظم انقلاب ظرفیت بالای نظام اسلامی را نشان داد
رسانه KHAMENEI.IR با معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد ملی مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» در حاشیه مراسم عزاداری محرم در جوار محل عروج ملکوتی قائد شهید انقلاب اسلامی گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدرضا عارف در این گفتوگو اظهار کرد: شهادت آقا را به امت اسلامی تسلیت میگویم. واقعاً جای ایشان در مراسم روضه خالیست؛ اما خوش به حالشان که به آرزویشان که شهادت بود رسیدند.
وی گفت: از دست دادن امام شهید، بسیار حادثه دلخراش و سنگینی بود؛ اما خداوند بار دیگر نقش شهید و خون شهید را به ما نشان داد. شما میبینید بعد از جنگ رمضان، انسجام، وحدت و حضور مردم نسبت به گذشته -که همیشه هم در صحنه بودند- فوق العاده بیشتر شد.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: پیروزیهای ما در جبهه، نسبت به جنگ 12 روزه بسیار بیشتر بود. واقعیت این است که دشمن ما که در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی است، هیچ چارهای جز محترمانه تسلیم شدن نداشت.