خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی وزارت امور خارجه:

اظهارات ضدونقیض مقامات آمریکایی درباره یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی، کمکی به کاهش بدگمانی متراکم ایرانیان نسبت به آمریکا نخواهد کرد

اظهارات ضدونقیض مقامات آمریکایی درباره یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی، کمکی به کاهش بدگمانی متراکم ایرانیان نسبت به آمریکا نخواهد کرد
کد خبر : 1804034
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس، در رابطه با موضع‌گیری‌ها و لفاظی‌های متناقض مقام‌های آمریکایی راجع به محتوای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی نوشت: 
 
«هیأت حاکمه آمریکا هیچ‌گاه در رفتارش نسبت به ملت ایران صداقت نشان نداده است. ایران در عین اینکه برای این بدگمانی منطق داشت، با حسن‌نیت وارد روند دیپلماتیک شد و یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی را امضا کرد. ایرانیان می‌دانند کینه‌توزی دشمن، با امضای یک تفاهم پایان نمی‌یابد و هر گامی را با هوشیاری و درنظر داشتن تجربه‌های 5 دهه گذشته به‌ویژه تحولات یک سال و نیم اخیر برخواهد داشت. 
 
اظهارات ضدونقیض مقامات آمریکا درباره یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی، کمکی به کاهش بدگمانی متراکم ایرانیان نخواهد کرد و صرفاً یادآور بدعهدی‌های پیشین است. هیأت حاکمه آمریکا باید در نظر داشته باشد که اصل "تعهد در برابر تعهد" مستلزم ایفای تعهدات متقابل و پرهیز از تفسیرهای کاملاً مغایر با نص صریح متن یادداشت تفاهم است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی