پیام تسلیت قالیباف به محمدباقر ذوالقدر
رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا متن پیام به این شرح است:
جناب آقای دکتر محمد باقر ذوالقدر
نماینده محترم رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی
ارتحال پدر بزرگوارتان موجب تاسف و تاثر گردید. از خداوند منان برای آن فقید سعید که در ایام عزای سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام و یاران باوفایش دار فانی را وداع گفتهاند غفران الهی و بهره مندی از عنایت شهید این ماه و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی