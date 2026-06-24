بقائی خطاب به روبیو:
صلح با تداوم سیاستهای آمریکا ممکن نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: هیچکس فریب سخنان وزیر امور خارجه آمریکا را نخواهد خورد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، چهارشنبه در واکنش به اظهارات تکراری و مداخلهجویانه وزیر امور خارجه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و مقاومت لبنان و فلسطین اشغالی، در شبکه اجتماعی نوشت: هیچکس فریب چنین سخنانی را نخواهد خورد.
وی افزود: صلح واقعی در منطقه ما تا زمانی که نظامیگری و مداخلهجویی آمریکا ادامه دارد و نیابتی اشغالگر آن با مصونیت کامل به تحمیل جنگهای بیپایان بر منطقه ادامه میدهد و مرتکب نسلکشی و دیگر جنایات شنیع میشود، دستیافتنی نخواهد بود.