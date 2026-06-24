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بقائی خطاب به روبیو:

​صلح با تداوم سیاست‌های آمریکا ممکن نیست

​صلح با تداوم سیاست‌های آمریکا ممکن نیست
کد خبر : 1804013
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سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: هیچ‌کس فریب سخنان وزیر امور خارجه آمریکا را نخواهد خورد.

 

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، چهارشنبه در واکنش به اظهارات تکراری و مداخله‌جویانه وزیر امور خارجه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و مقاومت لبنان و فلسطین اشغالی، در شبکه اجتماعی نوشت: هیچ‌کس فریب چنین سخنانی را نخواهد خورد.

وی افزود: صلح واقعی در منطقه ما تا زمانی که نظامی‌گری و مداخله‌جویی آمریکا ادامه دارد و نیابتی اشغالگر آن با مصونیت کامل به تحمیل جنگ‌های بی‌پایان بر منطقه ادامه می‌دهد و مرتکب نسل‌کشی و دیگر جنایات شنیع می‌شود، دست‌یافتنی نخواهد بود.

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