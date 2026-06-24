به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، چهارشنبه در واکنش به اظهارات تکراری و مداخله‌جویانه وزیر امور خارجه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و مقاومت لبنان و فلسطین اشغالی، در شبکه اجتماعی نوشت: هیچ‌کس فریب چنین سخنانی را نخواهد خورد.