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پیام تسلیت عارف به دبیر شورای عالی امنیت ملی

پیام تسلیت عارف به دبیر شورای عالی امنیت ملی
کد خبر : 1803996
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معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی، درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، در متن پیام عارف آمده است؛
بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

درگذشت پدر گرامی‌تان در ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

این ضایعه اندوهبار را به جنابعالی، خانواده محترم و سایر بستگان معزز تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که آن مرحوم را در این ایام نورانی و معنوی، مشمول رحمت واسعه خویش قرار داده و با حضرت سیدالشهدا(ع) و شهدای کربلا محشور فرماید.

بی‌تردید تقارن این فقدان با روزهای حزن و اندوه تاسوعا و عاشورای حسینی، بر تألمات بازماندگان افزوده است. از خداوند متعال برای آن مرحوم، مغفرت و رضوان الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان معزز، صبر جمیل، سلامتی و اجر مسئلت دارم.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

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