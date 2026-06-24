پیام تسلیت عارف به دبیر شورای عالی امنیت ملی

جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

درگذشت پدر گرامی‌تان در ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

این ضایعه اندوهبار را به جنابعالی، خانواده محترم و سایر بستگان معزز تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که آن مرحوم را در این ایام نورانی و معنوی، مشمول رحمت واسعه خویش قرار داده و با حضرت سیدالشهدا(ع) و شهدای کربلا محشور فرماید.

بی‌تردید تقارن این فقدان با روزهای حزن و اندوه تاسوعا و عاشورای حسینی، بر تألمات بازماندگان افزوده است. از خداوند متعال برای آن مرحوم، مغفرت و رضوان الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان معزز، صبر جمیل، سلامتی و اجر مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور