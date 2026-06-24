خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عربستان سعودی

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عربستان سعودی
کد خبر : 1803990
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای امور خارجه ایران و عربستان سعودی تلفنی گفت و گو کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی و فیصل بن فرحان وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی عصر امروز چهارشنبه طی یک تماس تلفنی گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگو، همتای عربستانی خود را در جریان آخرین روند مذاکرات، پیشرفت‌های حاصل‌شده در اجرای تفاهمات مورد توافق و رایزنی‌های انجام‌شده در این چارچوب قرار داد.

طرفین همچنین ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر اهمیت تداوم رایزنی‌ها، حفظ کانال‌های دیپلماتیک و تقویت همکاری‌های مشترک به‌منظور حمایت از ثبات منطقه‌ای، پیشبرد روند مذاکرات و دستیابی به نتایج مثبت و پایدار تأکید کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی