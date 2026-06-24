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پیام تسلیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به دبیر شورای عالی امنیت ملی

پیام تسلیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به دبیر شورای عالی امنیت ملی
کد خبر : 1803978
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​در پی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیام تسلیتی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، صادر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در پی درگذشت پدر گرامی سردار «محمدباقر ذوالقدر»، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیام تسلیتی از سوی «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، صادر شد.

متن کامل این پیام به این شرح است:

برادر ارجمند جناب سردار دکتر ذوالقدر
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی کشور

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت پدر گرامی‌تان را صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم.

بی‌تردید فقدان پدری مهربان و دلسوز، اندوهی بزرگ و جبران‌ناپذیر است. در این ایام عزاداری حسینی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان محترم، صبر، سلامتی و شکیبایی مسئلت دارم.

روحشان شاد و یادش گرامی باد.

سید حمید پورمحمدی
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

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