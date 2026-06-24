پیام تسلیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به دبیر شورای عالی امنیت ملی

متن کامل این پیام به این شرح است:

برادر ارجمند جناب سردار دکتر ذوالقدر

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی کشور

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت پدر گرامی‌تان را صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم.

بی‌تردید فقدان پدری مهربان و دلسوز، اندوهی بزرگ و جبران‌ناپذیر است. در این ایام عزاداری حسینی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان محترم، صبر، سلامتی و شکیبایی مسئلت دارم.

روحشان شاد و یادش گرامی باد.

سید حمید پورمحمدی

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور