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پیام تسلیت وزیر کشور در پی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی

پیام تسلیت وزیر کشور در پی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی
کد خبر : 1803977
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وزیر کشور در پیامی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام اسکندر مومنی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون

جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت جنابعالی و خانواده گرامی صمیمانه تسلیت می‌گویم.

برای آن مرحوم مغفور از درگاه خداوند سبحان رحمت و غفران واسعه الهی و همنشینی با حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای جنابعالی و سایر بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌کنم.

اسکندر مومنی

انتهای پیام/
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