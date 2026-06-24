پیام تسلیت وزیر کشور در پی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی

بسم الله الرحمن الرحیم

إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون

جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت جنابعالی و خانواده گرامی صمیمانه تسلیت می‌گویم.

برای آن مرحوم مغفور از درگاه خداوند سبحان رحمت و غفران واسعه الهی و همنشینی با حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای جنابعالی و سایر بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌کنم.

اسکندر مومنی