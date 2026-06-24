به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران و پاکستان در آرمان‌ها و امیدهای خود اشتراکات عمیقی دارند. تلاش بی‌دریغ پاکستان برای گسترش صلح در منطقه ریشه در فرهنگ غنی این کشور دارد.

در سفرم به پاکستان به منظور تقدیراز میانجیگری‌های پاکستان، درباره گسترش تعاملات با برادرانم آصف زرداری، شهباز شریف و عاصم منیر صحبت کردیم.»

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