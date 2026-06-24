دیدار روسای مجالس ترکیه و ایران در باکو
روسای مجالس ایران و ترکیه در حاشیه بیستمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو، دیدار کردند.
به گزارش ایلنا، نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، در حاشیه بیستمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، دیدار کرد.
در این دیدار که در مرکز فرهنگی «حیدر علیاف» باکو برگزار شد، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، مذاکرات صلح، حملات اسرائیل در منطقه به ویژه در سرزمینهای فلسطینی و همچنین تحولات منطقهای و جهانی مورد بررسی قرار گرفت.
کورتولموش در این دیدار از پیشرفت مثبت مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس که قالیباف طی آن، ریاست هیئت ایرانی آن را بر عهده دارد، ابراز خرسندی کرد و گفت: ترکیه خواهان آن است که جنگ آغاز شده از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، در چارچوب حقوق بینالملل به یک توافق صلح پایدار منتهی شود.
رئیس پارلمان ترکیه همچنین تصریح کرد: آنکارا با همکاری پاکستان و قطر، که میزبان مذاکرات صلح هستند، برای برداشتن گامهای مثبت و حمایت از روند گفتوگوها تلاش گستردهای انجام داده است.
کورتولموش با ابراز تسلیت به مناسبت کشتهشدن ایرانیان در جریان جنگ، به ویژه جان باختن ۱۶۸ دانشآموز در حمله به یک مدرسه ابتدایی در میناب، برای قربانیان طلب آمرزش کرد.
وی همچنین تاکید کرد که دولت و ملت ترکیه در این جنگ "ناعادلانه" در کنار مردم ایران ایستادهاند.