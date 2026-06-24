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معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه:

هیچ برنامه‌ای برای دسترسی به تأسیسات مورد حمله واقع‌شده و مواد هسته‌ای وجود ندارد

هیچ برنامه‌ای برای دسترسی به تأسیسات مورد حمله واقع‌شده و مواد هسته‌ای وجود ندارد
کد خبر : 1803950
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معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه تأکید کرد که هیچ برنامه‌ای برای دسترسی به تأسیسات مورد حمله واقع‌شده و مواد هسته‌ای وجود ندارد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

«در سوئیس هیچ نشستی با گروسی، علی‌رغم درخواست وی، برگزار نشد. هیچ برنامه‌ای نیز برای دسترسی به تأسیساتِ مورد حمله واقع‌شده و مواد هسته‌ای وجود ندارد. این مباحث صرفاً در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریم‌ها و ... بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.

نمی‌توانید با هیاهوی رسانه‌ای، سیاست «راه بینداز و جا بینداز» را پیش ببرید.»

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