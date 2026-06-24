به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

«در سوئیس هیچ نشستی با گروسی، علی‌رغم درخواست وی، برگزار نشد. هیچ برنامه‌ای نیز برای دسترسی به تأسیساتِ مورد حمله واقع‌شده و مواد هسته‌ای وجود ندارد. این مباحث صرفاً در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریم‌ها و ... بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد. نمی‌توانید با هیاهوی رسانه‌ای، سیاست «راه بینداز و جا بینداز» را پیش ببرید.»