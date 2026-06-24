پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر (دام‌توفیقه)

درگذشت والد بزرگوارتان را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم و ارادتمندان ایشان تسلیت می‌گویم و برای آن فقید سعید رحمت و رضوان الهی و حشر با اولیای الهی را مسئلت می‌نمایم.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای