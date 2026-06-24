سرپرست آستان مقدس امام خمینی خبر داد؛
پزشکیان شب عاشورا در حرم امام سخنرانی می کند
سرپرست آستان مقدس امام خمینی(س) با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم در حرم مطهر امام خمینی(س) اظهار داشت: مراسم شب عاشورا با حضور رئیسجمهور، بیت مکرم حضرت امام خمینی(س)، مسئولان کشوری و لشکری، شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و مذهبی و جمع کثیری از عزاداران حسینی برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، محمد علی انصاری سرپرست آستان مقدس امام خمینی(س) از حضور و سخنرانی رئیسجمهور در مراسم شب عاشورای حسینی در حرم مطهر امام راحل خبر داد.
وی با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم در حرم مطهر امام خمینی(س) اظهار داشت: مراسم شب عاشورا با حضور رئیسجمهور، بیت مکرم حضرت امام خمینی(س)، مسئولان کشوری و لشکری، شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و مذهبی و جمع کثیری از عزاداران حسینی برگزار خواهد شد.
سرپرست آستان مقدس امام خمینی(س) افزود: این مراسم در فضایی معنوی و همراه با برنامههای ویژه عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار میشود و رئیسجمهور نیز در این مراسم به ایراد سخن خواهد پرداخت.
انصاری ضمن قدردانی از همکاری و همراهی دستگاهها و نهادهای مختلف در تدارک و برگزاری این مراسم، ابراز امیدواری کرد با هماهنگیهای صورتگرفته، مراسم شب عاشورا با شکوهی درخور فرهنگ عاشورا، نام و یاد امام خمینی(س) و در شأن زائران و عزاداران حسینی برگزار شود.