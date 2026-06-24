جواد امام:
زمان آن رسیده که با کاهش شکافها، فصل تازهای از وفاق ملی گشوده شود
یک فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: زمان آن رسیده که با کاهش شکافها، بهرهگیری از همه ظرفیتهای ملی و تقویت همبستگی ایرانیان، فصل تازهای از وفاق ملی گشوده شود.
به گزارش ایلنا، جواد امام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پیام مهم رأی سنای آمریکا این است که حتی در اوج بحرانهای امنیتی و نظامی، قدرت بدون نظارت و تصمیمگیری بدون پشتوانه نهادهای قانونی با چالش مواجه میشود. برای جمهوری اسلامی نیز مهمترین پشتوانه در برابر فشارهای خارجی، نه صرفاً قدرت سخت، بلکه سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، مشارکت فراگیر سیاسی و آشتی ملی است. زمان آن رسیده که با کاهش شکافها، بهرهگیری از همه ظرفیتهای ملی و تقویت همبستگی ایرانیان، فصل تازهای از وفاق ملی گشوده شود