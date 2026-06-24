سفیر ایران در مالزی:
تهران آماده مذاکره برای تأمین نفت مورد نیاز مالزی
سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی اعلام کرد با اجرایی شدن معافیت ۶۰ روزه فروش نفت خام ایران در بازارهای جهانی، زمینه برای گسترش همکاریهای اقتصادی تهران و کوالالامپور، بهویژه در بخش انرژی، بیش از گذشته فراهم شده است.
به گزارش ایلنا، ولیالله محمدی نصرآبادی در حاشیه کنفرانس جهانی اقتصاد دریایی ۲۰۲۶ به خبرگزاری رسمی مالزی، برناما گفت: این معافیت به کشورهای مختلف اجازه میدهد نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران را بدون محدودیت خریداری کنند و فرصتهای جدیدی برای توسعه همکاریهای اقتصادی ایجاد شده است.
وی افزود: اکنون هر کشوری میتواند از ایران نفت و فرآوردههای نفتی خریداری کند و هیچ ممنوعیتی برای این همکاری وجود ندارد؛ از این رو مالزی نیز میتواند در چارچوب روابط دوجانبه از ایران نفت خریداری کند.
سفیر ایران با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه تهران و کوالالامپور اظهار داشت: این تحول فرصت مناسبی برای دو کشور فراهم کرده است تا همکاریهای خود را در حوزههای مختلف، بهویژه بخش اقتصادی، بیش از پیش گسترش دهند.
محمدی نصرآبادی گفت: دو کشور در حوزههای سیاسی، فرهنگی، علمی و فناوری از روابط بسیار خوبی برخوردارند و اکنون فرصت مناسبی برای افزایش همکاریهای اقتصادی نیز فراهم شده است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای همکاری در حوزه انرژی تصریح کرد: هیچ مانعی برای گفتوگوهای فنی میان طرفهای ایرانی و مالزیایی وجود ندارد و در صورت تمایل شرکتهای مالزیایی از جمله پتروناس، مذاکرات مربوط به خرید نفت ایران میتواند آغاز شود.
سفیر ایران در مالزی درباره آینده معافیتهای اعلامشده نیز گفت: ترتیبات فعلی به مدت ۶۰ روز اعتبار دارد و انتظار میرود مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی ادامه یابد.
وی تأکید کرد: طرفهای مذاکره توافق کردهاند گفتوگوها را تا دستیابی به یک توافق جامع ادامه دهند وامریکا نیز باید با عمل به تعهدات و وعدههای خود، حسن نیت و پایبندی خود را نشان دهد.