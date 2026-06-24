تهران آماده مذاکره برای تأمین نفت مورد نیاز مالزی

به گزارش ایلنا، ولی‌الله محمدی نصرآبادی در حاشیه کنفرانس جهانی اقتصاد دریایی ۲۰۲۶ به خبرگزاری رسمی مالزی، برناما گفت: این معافیت به کشور‌های مختلف اجازه می‌دهد نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را بدون محدودیت خریداری کنند و فرصت‌های جدیدی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ایجاد شده است.

وی افزود: اکنون هر کشوری می‌تواند از ایران نفت و فرآورده‌های نفتی خریداری کند و هیچ ممنوعیتی برای این همکاری وجود ندارد؛ از این رو مالزی نیز می‌تواند در چارچوب روابط دوجانبه از ایران نفت خریداری کند.

سفیر ایران با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه تهران و کوالالامپور اظهار داشت: این تحول فرصت مناسبی برای دو کشور فراهم کرده است تا همکاری‌های خود را در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه بخش اقتصادی، بیش از پیش گسترش دهند.

محمدی نصرآبادی گفت: دو کشور در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، علمی و فناوری از روابط بسیار خوبی برخوردارند و اکنون فرصت مناسبی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی نیز فراهم شده است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های همکاری در حوزه انرژی تصریح کرد: هیچ مانعی برای گفت‌و‌گو‌های فنی میان طرف‌های ایرانی و مالزیایی وجود ندارد و در صورت تمایل شرکت‌های مالزیایی از جمله پتروناس، مذاکرات مربوط به خرید نفت ایران می‌تواند آغاز شود.

سفیر ایران در مالزی درباره آینده معافیت‌های اعلام‌شده نیز گفت: ترتیبات فعلی به مدت ۶۰ روز اعتبار دارد و انتظار می‌رود مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی ادامه یابد.

وی تأکید کرد: طرف‌های مذاکره توافق کرده‌اند گفت‌و‌گو‌ها را تا دستیابی به یک توافق جامع ادامه دهند وامریکا نیز باید با عمل به تعهدات و وعده‌های خود، حسن نیت و پایبندی خود را نشان دهد.