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پیام سردار سیدمجید موسوی به خانواده شهید ماکان نصیری

پیام سردار سیدمجید موسوی به خانواده شهید ماکان نصیری
کد خبر : 1803876
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سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیامی با پاسداشت یاد همه شهدا از خانواده ماکان نصیری از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برای صبر زینب وارشان قدردانی کرد.

‌به گزارش ایلنا، سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیامی که در فضای مجازی منتشر شده نوشته است.؛ شهادت یگانه واژه مقدسی است که مکتب عاشورایی امام حسین (ع) به نهضت و انقلاب اسلامی ایران هدیه کرده است.

در بخش دیگر این پیام؛ شهیدان گرانقدر این مرز و بوم مفتخر به دریافت هدیه و درجه گرانبها شدند.

شهید ماکان نصیری از شهدای مدرسه شجره طیبه بود که جاویدالاثر شد و هیچ اثری از پیکر وی پیدا نشد.

به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان احتمالاً این شهید والامقام مورد اصابت مستقیم موشک قرار گرفته و اثری از پیکر وی نمانده است.

در حمله تروریستی نهم اسفند پارسال دشمن آمریکایی صهیونی به مدرسه شجره طیبه میناب، ۱۶۸ دانش آموز، معلم و والدین دانش آموزان به شهادت رسیدند.

پیام سردار سیدمجید موسوی به خانواده شهید ماکان نصیری

انتهای پیام/
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