قالیباف:
اجلاس باکو فرصتی برای تبیین تحولات پس از جنگ رمضان است
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرکت در اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جمهوری آذربایجان گفت: اجلاس باکو فرصتی برای تبیین تحولات پس از جنگ رمضان است.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف امروز (چهارشنبه ۳ تیر) در تشریح اهداف سفر به باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، با تسلیت ایام محرم گفت: بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) با حضور روسای مجالس کشورهای اسلامی در باکو، جمهوری آذربایجان، برگزار میشود.
وی افزود: این فرصت بسیار مناسبی برای ما در جمهوری اسلامی است که در جمع روسای مجالس و هیاتها حضور داشته و مطالبی را در خصوص اتفاقاتی که در طول سال گذشته بهویژه جنگ رمضان و تاثیرات منطقهای آن داشتیم، مطرح و برای روسای مجالس و هیاتها تبیین کنیم.
قالیباف با اشاره به حضور روسای مجالس در افتتاحیه اجلاس باکو، گفت: بعد از جنگ رمضان، شرایط منطقه متفاوت شده و باید با نگاه دیگری به آن نگاه کرد.
وی توضیح داد: در گذشته برداشت این بود که نیروها و کشورهایی که از هزاران کیلومتر دورتر وارد منطقه شدهاند، میتوانند امنیت امنیت منطقه را برقرار کنند اما بعد از جنگ رمضان مشخص شد که نمیتوانند امنیت را برقرار کرده و خود عوامل ضد امنیتی هستند که باید از این نگاه جدید در منطقه استفاده کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: ما روابط دوجانبه خود را با جمهوری آذربایجان داریم و ایام عزاداری اباعبدالله الحسین را به ملت آذربایجان تسلیت میگوییم. در این سفر درباره همکاریهای دوجانبه هم صحبت خواهیم کرد.