اجلاس باکو فرصتی برای تبیین تحولات پس از جنگ رمضان است

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف امروز (چهارشنبه ۳ تیر) در تشریح اهداف سفر به باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، با تسلیت ایام محرم گفت: بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) با حضور روسای مجالس کشورهای اسلامی در باکو، جمهوری آذربایجان، برگزار می‌شود.

وی افزود: این فرصت بسیار مناسبی برای ما در جمهوری اسلامی است که در جمع روسای مجالس و هیات‌ها حضور داشته و مطالبی را در خصوص اتفاقاتی که در طول سال گذشته به‌ویژه جنگ رمضان و تاثیرات منطقه‌ای آن داشتیم، مطرح و برای روسای مجالس و هیات‌ها تبیین کنیم.

قالیباف با اشاره به حضور روسای مجالس در افتتاحیه اجلاس باکو، گفت: بعد از جنگ رمضان، شرایط منطقه متفاوت شده و باید با نگاه دیگری به آن نگاه کرد.

وی توضیح داد: در گذشته برداشت این بود که نیروها و کشورهایی که از هزاران کیلومتر دورتر وارد منطقه شده‌اند، می‌توانند امنیت امنیت منطقه را برقرار کنند اما بعد از جنگ رمضان مشخص شد که نمی‌توانند امنیت را برقرار کرده و خود عوامل ضد امنیتی هستند که باید از این نگاه جدید در منطقه استفاده کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: ما روابط دوجانبه خود را با جمهوری آذربایجان داریم و ایام عزاداری اباعبدالله الحسین را به ملت آذربایجان تسلیت می‌گوییم. در این سفر درباره همکاری‌های دوجانبه هم صحبت خواهیم کرد.