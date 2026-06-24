خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قالیباف به باکو رفت

قالیباف به باکو رفت
کد خبر : 1803765
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) به باکو رفت.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برای حضور و سخنرانی در بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) عازم باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد.

او به عنوان رئیس هیات مذاکره کننده در دو روز گذشته سفری به سوئیس و عمان داشت.

قالیباف رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی و هیات همراه در مذاکراتی فشرده و پیوسته و نشست‌های دو و چندجانبه با میانجیگران قطری و پاکستانی و نیز در یک نشست ۸۰ دقیقه‌ای چهارجانبه با طرف آمریکایی، اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم اسلام آباد را مطالبه کردند؛ در پایان این گفت‌وگوها یک بیانیه از سوی میانجیگران پاکستانی و قطری منتشر شد.

در سفر به عمان، قالیباف رئیس هیئت مذاکره‌کننده و هیات همراه با «هیثم بن طارق» سلطان عمان و «بدر بوسعیدی» وزیرخارجه این کشور رایزنی کردند؛ در این سفر، ایران و عمان کمیته مشترکی برای گفت‌وگو درباره تنگه هرمز تشکیل دادند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی