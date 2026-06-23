واقعیت گزارش معاونت راهبردی ریاست جمهوری درباره «جنبش خیابانی مردم» چه بود؟

وی با بیان اینکه مأموریت مذکور در چند دسته طبقه‌بندی می‌شود، در این باره توضیح داد: فرآورده‌های راهبردی برای آقای رئیس‌جمهور حسب دستور ایشان و یا بنا بر تشخیص معاونت راهبردی بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده درباره اولویت‌های رئیس‌جمهور تولید می‌شوند. این فرآورده‌های تولیدی بنا بر ماهیت این معاونت، عموماً فرآورده‌های تصمیم‌ساز و نه پژوهشی هستند.

قائم‌مقام معاون راهبردی رئیس‌جمهور تصریح کرد: تمرکز آن نیز بر سیاست‌پژوهی، ارائه هشدار و برآوردهای راهبردی است. این محصولات بر خلاف مراکز مطالعاتی و پژوهشی بر اساس پروژه دانشگاهی اجرا نمی‌شود، بلکه عموماً از مسیر توافق‌سازی بین‌دستگاهی و نخبگانی و جلسات کارشناسی و داده‌های پایه شکل می‌گیرد.

عبدالله‌خانی افزود: ویژگی ممتاز این فرآورده‌ها آن است که عموماً به‌گونه‌ای است که پیش از رسیدن به دست آقای رئیس‌جمهور، توافق‌سازی بین‌دستگاهی پیرامون آن شکل گرفته است. دستگاه‌های مرتبط با این فرآورده نظرات خود را ارائه داده‌اند و آن نظرات منظور شده است. این معاونت اغلب نقش گفتمان‌سازی به ویژه در حوزه وفاق ملی و سیاست‌های کلیدی دولت را دارد. لذا این مرکز نشست‌های کارشناسی برگزار می‌کند.

تهیه 18 گزارش راهبردی با تمرکز بر جنگ در ایام جنگ تحمیلی 40 روزه و رساندن آن به دست رئیس‌جمهور

وی در خصوص فعالیت‌های معاونت راهبردی ریاست جمهوری در دوران جنگ و پساجنگ تصریح کرد: در ایام دفاع میهنی، فعالیت‌های این مرکز متمرکز بر تحلیل دقیق جنگ بود. در ایام جنگ 40 روزه حدود 18 گزارش راهبردی با تمرکز بر جنگ برای آقای رئیس‌جمهور تهیه و از طریق کانال‌های مختلف به دست ایشان رسید.

قائم‌مقام معاون راهبردی رئیس‌جمهور ادامه داد: پس از جنگ هم با توجه به حساسیتی که موضوع دفاع مقدس همچنان برایمان دارد، بخش عمده فعالیت‌های تحلیلی و برآوردی معاونت متمرکز بر جنگ است، اما از زوایای مختلف آن را دنبال می‌کنیم. محور اساسی آن دادن ایده‌ها و پیشنهادات درباره مذاکرات و نحوه دیالوگ با دشمن است که همچنان ادامه دارد. تلاش می‌شود از زوایای مختلف این امر بررسی و پیشنهاداتی به رئیس‌جمهور داده شود.

عبدالله‌خانی افزود: بخشی از این فرآورده‌ها مرتبط با خیابان و جنبش عظیم مردمی به عنوان رکن بزرگ قدرت ملی ما و پردازش این امر است. بخش دیگر هم به تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی به ویژه پس از جنگ بازمی‌گردد. بخش کوچک‌تری هم به موضوع هشدارهای لازم در شرایط جنگ بر اثر بر هم خوردن تعادل‌ها و در خصوص نقاط بحران‌آفرین می‌پردازد. ما همچنان به لحاظ تولید فرآورده در محدوده جنگ و دفاع حرکت می‌کنیم.

برانگیختگی ملت در تجمعات شبانه پدیده نادری بود

وی در پاسخ به اینکه گزارشی اخیراً معاونت راهبردی درباره تجمعات شبانه مردمی در میادین شهر با عنوان «جنبش خیابانی» تهیه کرده است، درباره اهداف این گزارش و چرایی این عنوان توضیح دهید، گفت: موضوع مبعوث شدن مردم و یا بعثت ملی که در میان آحاد ملت ایجاد شد، پدیده ناشناخته‌ای در سطح بین‌الملل بود، چراکه ما همواره در بحران‌ها، جنگ‌ها و تحولات بزرگ در سطح جامعه و در کشورهای مختلف اینگونه دیدیم که افراد همواره پیشوایانی داشتند و پیشوایان ایجادکننده حرکات بزرگ بودند.

قائم‌مقام معاون راهبردی رئیس‌جمهور تصریح کرد: حال آنکه ما برای اولین بار با پدیده‌ای به نام مبعوث شدن مردم حسب پیش‌بینی امام شهید مواجه بودیم. مردم در یک مقطعی رهبری اداره کشور و انقلاب و حفاظت از جمهوری اسلامی را بر عهده گرفتند. از زمان شهادت رهبر و تا زمان تعیین رهبری جدید و پس از آن که ارتباطات بین امام و ملت فراهم نبود، مردم در خیابان مسئولیت مستقیم حفاظت از ایران را بر عهده گرفتند که پدیده نادری بود.

وی افزود: برانگیختگی ملت پدیده نادری بود. این برانگیختگی به‌گونه‌ای بود که مردم در خیابان‌ها با توجه به تهدیدات مختلف، زمام امور اداره امنیت ملی کشور را در داخل کشور بر عهده گرفتند.

بر خلاف پیش‌بینی دشمن، انگاره همراهی مردم با دشمنان ملت تحقق نیافت

عبدالله‌خانی با بیان اینکه پدیده بعثت مردم استثنایی و واجد شرایط مطالعه در جهات مختلف بود، افزود: برخی بر اثر کج‌فهمی و نشناختن ملت ایران در دوران متعدد، این انگاره را شکل داده بودند که اگر دشمن به ایران حمله کند، مردم با دشمن همراه می‌شوند و خلاف جهت نظام حرکت می‌کنند. این انگاره در بین برخی روشنفکران کج‌اندیش وجود داشت که اگر اتفاقی برای کشور رخ دهد، مردم حتماً به دفاع از کشور در سطح عمومی برنخواهند خواست. در سطح بین‌الملل هم چنین بود که اگر مردم برای موقعی قرار باشد قیام کنند، عموماً قیام‌ها ضد نظم موجود می‌شود. اما با پدیده‌ای مواجه شدیم که 180 درجه خلاف این مسائل را رقم زد، لذا واجد شرایط برای مطالعه شد.

وی با اشاره به انجام مطالعات میدانی برای تدوین گزارش مذکور در حوزه «جنبش خیابانی مردم» پس از جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: تا دوره‌ای که اطلاعات ما تبدیل به محصول شد، یعنی تا اردیبهشت ماه، دوستان ما در میادین مختلف شهر مشغول جمع‌آوری اطلاعات برای انجام این پژوهش بودند. این جمع‌آوری‌ها منتج به برگزاری یک رویداد در اردیبهشت ماه شد که در آن از کارشناسان مختلف دعوت به شرکت کردیم و شب‌ها به خیابان رفتیم و به صورت تصادفی افرادی را از خیابان انتخاب کردیم. رویداد را برایشان توضیح دادیم. کسانی را از میان مردان و زنان انتخاب کردیم که تعداد زیادی از شب‌ها را در خیابان بودند.

گزارش معاونت راهبردی درباره تجمعات مردمی برای تبیین جنبش عظیم مردمی بود

قائم‌مقام معاون راهبردی رئیس‌جمهور عنوان کرد: در جمع ما که حدود 25 نفر بودند، 6 مدعو تصادفی از خیابان‌ها انتخاب شده بودند. نزدیک 4 ساعت بحث بسیار خوب کارشناسی و مردم‌نگاری رخ داد و آن جلسه دستمایه برگزاری نشست خبری شد. با استفاده از داده‌های نظرسنجی که در اختیار داشتیم و مطالعات انجام‌شده به تبیین این جنبش عظیم مردمی پرداختم. پس از آن برای اینکه این موضوع را بیشتر در میان مسئولان ترویج دهیم، گزارشی تحت عنوان «جنبش خیابانی، حفاظت از ایران، چیستی، فرصت‌ها و راه‌های ارتقا» تهیه کردیم.

عبدالله‌خانی افزود: این گزارش را به عنوان یک سند دولتی به سطح استانداری‌ها و مقامات مختلف کشوری و لشکری انتشار دادیم. متأسفانه منشأ برخی سوءتفاهمات شد و مقداری بداخلاقی بابت انتخاب گزینشی مطالب و رسانه‌ای کردن آن رخ داد. تقطیع شده و مبتنی بر گرایش خاص سیاسی منتشر شد و تنها یک پاراگراف تحلیل شد.

وی در پاسخ به اینکه جان کلام سند مذکور چه بوده است؟، تصریح کرد: این گزارش درباره چیستی این پدیده تجمعات مردمی بود. دو مفهوم برایمان بسیار مهم بود؛ نخست بعثت مردم و دیگری جنبش خیابانی بودن این پدیده. برخی معتقد بودند این پدیده تنها مبتنی بر آیین مذهبی است و افراد حسب آیین مذهبی موجود در کشور در خیابان‌ها جمع شدند، اما این به تنهایی همه ماجرا نیست. تحلیل دیگری بود که این پدیده قشری است و مختص قشر خاصی است و یا این پدیده‌ای حکومتی است.

مردم رهبری ایران را بر عهده گرفتند

قائم‌مقام معاون راهبردی رئیس‌جمهور تأکید کرد: ما در این گزارش این انگاره‌های یادشده را ابطال کردیم و توضیح دادیم که این پدیده، برانگیختگی ملت ایران در زمان شهادت رهبر و تهدید و توطئه دشمن برای خارج کردن خیابان از تصرف مردم بود که مردم این نقشه را نقش بر آب کردند. با این که در معرض بمباران دشمن بودند، به خیابان آمدند و رهبری ایران را در خیابان بر عهده گرفتند. حتی یک قدرت عظیم بازدارندگی در برابر دشمن ایجاد کردند. اگر از هفته دوم دشمن مکرراً تقاضای آتش‌بس داد، از این جهت بود که تصور واهی او از فروپاشی سیستم و حمایت مردمی از آن فروریخت.

ماهیت حضور مردم در خیابان‌ها «جنبش» است

عبدالله‌خانی با بیان اینکه ماهیت حضور مردم در خیابان‌ها «جنبش» است، گفت: «جنبش» و «مبعوث شدن» مکمل هم هستند و رو در روی هم نیستند. برانگیختگی با به دست گرفتن رهبری در زمان شهادت رهبر و به صورت خودجوش بود که کسی آن را سازماندهی نکرد. مردم میادین را خود به دست گرفتند و امکانات را به خیابان‌ها آوردند. در این گزارش درج شده است که جنبش خیابانی مردم دو هدف بزرگ داشته است؛ نخست حفاظت از جمهوری اسلامی ایران و دیگر جنبش ضداستعماری برای نه گفتن به دشمن.

بالغ بر 70 درصد مردم حاضر در خیابان اعلام کردند که برای حفاظت از ایران و جمهوری اسلامی به خیابان آمده‌اند

وی با اشاره به نتایج گزارش مذکور، افزود: وقتی از مردم در خیابان سوال شده است که برای چه به خیابان آمده‌اند، حدود 74 درصد پاسخ داده‌اند که برای حفاظت از ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران توأمان با هم آمده‌ایم. قسم سوم جنبش هم این است که تنوع جمعیتی باید در جنبش باشد که حضور مردم در خیابان این چنین بود. بخش کثیری از مردم با طیف‌های مختلف سیاسی در خیابان بودند.

قائم‌مقام معاون راهبردی رئیس‌جمهور ادامه داد: هم ملی‌گرا، هم انقلابی، هم اصلاح‌طلب و هم اصول‌گرا در خیابان بودند. هم با حجاب‌ها و هم کم‌حجاب‌ها و هم جوان و پیر در میدان بودند. این حضور مکرر و هر شب رخ داد و تمام مشخصات یک جنبش عظیم را داشت، با این تفاوت که عموماً جنبش‌ها ضد نظم موجود شکل می‌گیرند، اما این جنبش برای حفظ نظم موجود رخ داده بود.