خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به مناسبت روز جهانی زنان در دیپلماسی

پیام معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به مناسبت روز جهانی زنان در دیپلماسی
کد خبر : 1803755
لینک کوتاه کپی شد.

​معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به مناسبت روز جهانی زنان در دیپلماسی پیامی را در شبکه اجتماعی ایکس نوشت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

«در روز جهانی زنان در دیپلماسی، به زنان دیپلمات ایرانی که با دانش، تعهد و پشتکار، در کنار دیگر دیپلمات‌های کشور، نقش ارزشمندی در پیشبرد دیپلماسی و ارائه تصویری واقعی از فرهنگ، تمدن و ظرفیت‌های ایران و ملت بزرگ آن به جهانیان ایفا کرده‌اند، ادای احترام می‌کنیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی