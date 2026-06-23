پیام معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه به مناسبت روز جهانی زنان در دیپلماسی
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه به مناسبت روز جهانی زنان در دیپلماسی پیامی را در شبکه اجتماعی ایکس نوشت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:
«در روز جهانی زنان در دیپلماسی، به زنان دیپلمات ایرانی که با دانش، تعهد و پشتکار، در کنار دیگر دیپلماتهای کشور، نقش ارزشمندی در پیشبرد دیپلماسی و ارائه تصویری واقعی از فرهنگ، تمدن و ظرفیتهای ایران و ملت بزرگ آن به جهانیان ایفا کردهاند، ادای احترام میکنیم.»