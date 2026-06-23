پزشکیان در نشست مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر پاکستان:
برای ایجاد فهم مشترک و معماری جدید امنیتی در منطقه دست دوستی به سوی کشورهای اسلامی دراز میکنیم
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران عمیقاً بر این باور است که صلح، ثبات، امنیت پایدار، توسعه و رفاه ملتها در منطقه راهبردی غرب آسیا و خلیج فارس تنها از طریق گفتوگوهای صریح و صادقانه، همکاریهای درونمنطقهای و تعاملات مبتنی بر احترام متقابل کشورهای منطقه قابل تحقق است، گفت: بر همین مبنا برای ایجاد فهم مشترک و معماری جدید امنیتی در منطقه دست دوستی به سوی کشورهای اسلامی دراز میکنیم.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، شامگاه سهشنبه 2 تیر 1405، در نشستی مطبوعاتی به تشریح دیدگاهها و جمعبندی رایزنیهای انجامشده میان مقامات دو کشور پرداختند.
رئیس جمهور سخنان خود را با ابیاتی از شاعر بزرگ جهان اسلام، علامه محمد اقبال لاهوری آغاز کرد و با اشاره به پیام وحدت، همبستگی و بیداری آن برای ملتهای مسلمان گفت: ملت ما را اساسی دیگر است، این اساس اندر دل ما مضمر است، ما ز نعمتهای او اخوان شدیم، یک زبان و یکدل و یکجان شدیم.
پزشکیان با بیان اینکه این ابیات به زیبایی حقیقتی را بازگو میکند که در طول دههها، زیربنای روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان بوده است، تصریح کرد: دو ملت صرفاً در کنار یکدیگر زندگی نمیکنند، بلکه در بسیاری از آرمانها، دغدغهها و امیدهای خود سرنوشتی مشترک دارند.
رئیس جمهور، پاکستان را برای جمهوری اسلامی ایران تنها یک کشور همسایه ندانست و خاطرنشان کرد: پاکستان کشوری دوست، برادر و همراهی صمیمی است که پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مردمی، ملتهای دو کشور را به یکدیگر نزدیک ساخته است.
پزشکیان با اشاره به اینکه روابط تهران و اسلامآباد همواره بر پایه احترام متقابل، حسن نیت و اعتماد تاریخی استوار بوده است، اظهار داشت: تحولات اخیر نیز بار دیگر استحکام این سرمایه ارزشمند را به نمایش گذاشت.
رئیس جمهور با بیان اینکه در مقطعی که منطقه با چالشهای متعدد روبهرو بود، نقش مسئولانه و دوراندیشانه پاکستان در حمایت از گفتوگوها، کاهش تنشها و تقویت ثبات منطقهای جلوهای از نگاه برادرانه و آیندهنگر این کشور نسبت به تحولات منطقه بود، افزود: پذیرش این ابتکار از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب اعتماد دیرینهای بود که ملت ایران نسبت به ملت، دولت و مقامات پاکستان دارد.
پزشکیان تأکید کرد: دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران قدردان تلاشها، حمایتها و همبستگی دولت و مردم پاکستان هستند و لازم میدانم از میزبانی و مهماننوازی گرم دولت جمهوری اسلامی پاکستان از هیئت ایرانی صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.
رئیس جمهور با اشاره به سفر رسمی و برادرانه به پاکستان خاطرنشان کرد: در طول این سفر دیدارها و گفتوگوهای سازندهای با برادر عزیزم شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور محترم پاکستان و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده محترم ارتش پاکستان انجام شد.
پزشکیان تصریح کرد: در این گفتوگوها مباحث بسیار خوبی درباره روابط دوجانبه و آخرین وضعیت تحولات منطقه و جهان مطرح شد و توافقات و رایزنیهای انجامشده نشان میدهد که دو کشور مصمم هستند از فضای مثبت موجود برای گشودن فصلی تازه در روابط دوجانبه و ترسیم افقهای نوین همکاری بر اساس منافع مشترک بهره بگیرند.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران عمیقاً بر این باور است که صلح، ثبات، امنیت پایدار، توسعه و رفاه ملتها در منطقه راهبردی غرب آسیا و خلیج فارس تنها از طریق گفتوگوهای صریح و صادقانه، همکاریهای درونمنطقهای و تعاملات مبتنی بر احترام متقابل کشورهای منطقه قابل تحقق است، گفت: بر همین مبنا برای ایجاد فهم مشترک و معماری جدید امنیتی در منطقه دست دوستی به سوی کشورهای اسلامی دراز میکنیم.
پزشکیان با اشاره به کشورهای اسلامی از جمله قطر، عربستان سعودی، مصر و ترکیه اظهار داشت: نگاه مشترک و رویکردی که رؤسا، امیران، فرماندهان و مسئولان این کشورها برای ایجاد زبان مشترک و همکاری منطقهای دنبال میکنند، نگاهی ارزشمند است و مسلمانان باید در مسیر وحدت و همگرایی گام بردارند.
رئیس جمهور با بیان اینکه ظرفیتهای عظیم دو کشور در کنار اراده سیاسی رهبران و حمایت ملتها میتواند روابط ایران و پاکستان را به سطحی، شایسته جایگاه دو کشور مهم جهان اسلام ارتقا دهد، خاطرنشان کرد: این مسیر میتواند الگویی موفق از همکاری، همگرایی و برادری در منطقه ارائه کند.
پزشکیان با تأکید بر اینکه دو طرف ارادهای جدی برای گسترش مناسبات به ویژه در زمینههای تجاری و اقتصادی دارند، افزود: وزرای همراه نیز در چارچوب تفاهمات انجامشده در جریان سفر سال گذشته، برای رفع موانع فنی موجود و عملیاتی کردن تصمیمات اتخاذشده، گفتوگوهای مؤثر و سازنده جداگانهای داشتند که به نتایج خوبی منجر شد.
رئیس جمهور در پایان ضمن قدردانی مجدد از مهماننوازی دولت و ملت پاکستان، از پذیرش دعوت برای حضور در تهران، شرکت در مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب و پیگیری گفتوگوها و توافقات انجامشده در این سفر تشکر و ابراز امیدواری کرد که رایزنیهای دو کشور با قوت ادامه یابد.