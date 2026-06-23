به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در سخنانی با اشاره به دوم تیرماه 1405، هشتم محرم‌الحرام و گذشت 116 روز از آغاز دفاع ملی ایرانیان، ضمن عرض ارادت به ساحت مقدس امام حسین (ع) و گرامیداشت یاد شهدا، به‌ویژه رهبر شهید، اظهار کرد: امیدواریم خداوند به برکت خون پاک شهدا به ما کمک کند تا در این برهه تاریخی نقش خود را به درستی ایفا کنیم.

وی با تشریح تصمیمات دولت درباره برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید که با حضور مقامات بین‌المللی و مردم برگزار خواهد شد، گفت: با توجه به استقبال گسترده مردم و ضرورت حضور هموطنان در این مراسم، هیأت دولت مصوب کرد که استان تهران در روزهای شنبه 13 تیر و یکشنبه 14 تیر تعطیل باشد. همچنین روز دوشنبه 15 تیرماه کل کشور تعطیل خواهد بود.

سخنگوی دولت افزود: مراسم تشییع در روز دوشنبه 15 تیر برگزار می‌شود و به همین دلیل برای تسهیل حضور مردم از سراسر کشور در این مراسم، کل کشور در این روز تعطیل خواهد بود.

مهاجرانی ادامه داد: با توجه به برگزاری مراسم در روز سه‌شنبه 16 تیر در شهر مقدس قم، استان قم در این روز تعطیل خواهد بود. همچنین با توجه به مراسم تدفین در روز پنجشنبه 18 تیر، استان خراسان رضوی، به‌ویژه شهر مشهد مقدس به دلیل قرار داشتن بارگاه شریف امام رضا (ع)، در این روز تعطیل خواهد بود.

وی با اشاره به ابتکار مردمی «هر خانه یک موکب و یک زائرسرا» اظهار کرد: مردم درِ خانه‌های خود را به روی زائرانی که برای بدرقه رهبر شهیدشان به تهران می‌آیند گشوده‌اند تا از امکانات اسکان و استراحت استفاده کنند. این اقدام از جلوه‌های بارز مردمی بودن انقلاب اسلامی است؛ همان ویژگی منحصربه‌فردی که در طول 116 شب گذشته مردم را در صحنه نگه داشته و نشان‌دهنده پیوند عمیق آنان با ریشه‌های انقلاب است.

سخنگوی دولت همچنین هفته قوه قضائیه را به همه کسانی که در مسیر گسترش عدل و داد تلاش می‌کنند تبریک گفت و افزود: این هفته از اول تیر آغاز می‌شود و به هفتم تیر، سالروز شهادت شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، ختم می‌شود. انقلاب اسلامی برای رسیدن به امروز خون‌های فراوانی تقدیم کرده است که شهدای هفتم تیر از جمله آنان هستند.

مهاجرانی در ادامه از تلاش‌های دستگاه دیپلماسی کشور قدردانی کرد و گفت: جا دارد از آقای دکتر عراقچی، وزیر امور خارجه، و آقای دکتر قالیباف که در راستای استیفای حقوق مردم تلاش می‌کنند، تشکر کنم. همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس نیروهای دفاعی و پشتیبانی مردمی پشتوانه کشور بودند، امروز نیز همین پشتوانه به مسئولان قدرت می‌دهد تا برای حفظ ایران عزیز تلاش کنند.

وی با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در جمع اصناف در روز ملی اصناف اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور تأکید کرد که دولت خود را نمک‌پرورده اصناف می‌داند. همان‌گونه که امام راحل و رهبر شهید بارها بر نقش بازار در پیروزی و تداوم انقلاب تأکید کرده بودند، رئیس‌جمهور نیز یادآور شدند که در دوران جنگ، بخش قابل توجهی از شئون اجتماعی، به‌ویژه مساجد، توسط اصناف اداره می‌شد و بسیاری از اندیشه‌ها، آرمان‌ها و باورهای انقلابی در جلساتی شکل گرفت که اصناف میزبان و سازمان‌دهنده آن بودند.

سخنگوی دولت افزود: رئیس‌جمهور تأکید کرد که دولت همه ظرفیت خود را برای تقویت امور کشور به کار گرفته است و باور دارد اگر همه برای مردم باشند و دغدغه مردم را داشته باشند، هیچ قدرتی نمی‌تواند کشور را زمین‌گیر کند.

مهاجرانی ادامه داد: به گفته رئیس‌جمهور، دغدغه اصلی دولت اشتغال، معیشت و رفاه مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر است؛ همان مردمی که صاحبان اصلی کشور و انقلاب هستند. رئیس‌جمهور تأکید کرده‌اند که اولویتی بالاتر از این موضوع برای دولت وجود ندارد و دولت تلاش کرده است با تسهیل امور، اعتماد به اصناف و بازاریان و واگذاری اختیارات به بخش‌های اثرگذار، مدیریت امور را در شرایط خاص دنبال کند.

وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد که اگر مردم و اصناف همچنان در صحنه حضور داشته باشند، برای سایر چالش‌های کشور نیز راه‌حل پیدا خواهد شد و با اتکا به مردم می‌توان از سخت‌ترین بزنگاه‌های تاریخی عبور کرد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود به جلسات برگزارشده به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: آقای دکتر عارف در جلسات مختلف، از جمله جلسه تنظیم بازار، بر اجرای دستورالعمل تشکیل قرارگاه واحد نظارت و بازرسی بازار که به تصویب ستاد تنظیم بازار رسیده است تأکید کرد تا مردم نیز در مقابله با گران‌فروشی و احتکار نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: در جلسه ستاد بازسازی نیز ابعاد مختلف آسیب‌های واردشده به صنعت نفت و زیرمجموعه‌های آن از جمله پتروشیمی‌ها بررسی شد و درباره چگونگی بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده در صنعت گاز و پتروشیمی که در ایام جنگ دچار خسارت شده‌اند، تصمیم‌گیری صورت گرفت.

مهاجرانی همچنین از برگزاری جلسه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی با رویکرد حکمرانی فضای مجازی خبر داد و گفت: در این جلسات موضوعات مهم و تخصصی به صورت مشورتی بررسی و برای ارائه به رئیس‌جمهور جمع‌بندی می‌شود.

وی در ادامه به جلسه هیأت امنای صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد و افزود: آقای دکتر عارف در این جلسه بر تحقق اهداف سند چشم‌انداز و دستیابی به رتبه نخست علمی منطقه تأکید کرد و یادآور شد که کشور از ظرفیت لازم برای دستیابی به مرجعیت علمی برخوردار است و در حوزه‌هایی که هنوز به این جایگاه نرسیده‌ایم، می‌توانیم به آن دست پیدا کنیم.

سخنگوی دولت در پایان تأکید کرد: دولت با تمام توان پای کار ایران ایستاده است.