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معاون اجرایی رئیس‌جمهور:

مدل جدید ارزیابی استانداران تا پایان تیرماه تدوین می‌شود

مدل جدید ارزیابی استانداران تا پایان تیرماه تدوین می‌شود
کد خبر : 1803637
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معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نشست طراحی مدل ارزیابی عملکرد استانداران، با تأکید بر ضرورت تدوین شاخص‌های مبتنی بر برنامه‌های دولت چهاردهم، از تدوین مدل نهایی ارزیابی تا پایان تیرماه خبر داد.

 

به گزارش ایلنا به  نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه در این نشست بر ضرورت تدوین یک مدل جامع و کاربردی برای ارزیابی استانداران تأکید کرد و گفت: تعداد شاخص‌های ارزیابی نباید به اندازه‌ای زیاد باشد که امکان تأمین مستندات و آمار دقیق برای آنها وجود نداشته باشد.

وی افزود: کارگروه تشکیل‌شده موظف است حداکثر تا پایان تیرماه مدل نهایی ارزیابی را ارائه کند. همچنین لازم است که شاخص‌های اختصاصی هر استان در فرآیند ارزیابی لحاظ شود.

قائم‌پناه تصریح کرد: شرایط، ظرفیت‌ها و مسائل هر استان متفاوت است و این تفاوت‌ها باید در ارزیابی عملکرد استانداران مد نظر قرار گیرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر ایجاد انگیزه برای مدیران موفق تأکید کرد و گفت: باید امکان ارتقای استانداران موفق به سطوح بالاتر مدیریتی از جمله معاونت وزارتخانه‌ها فراهم شود. همدلی، همراهی و انعطاف‌پذیری، از ویژگی‌های مهم مدیران ارشد اجرایی است.

وی با بیان اینکه شاخص‌های مبتنی بر رویکردها و برنامه‌های دولت چهاردهم باید به صورت پررنگ در نظام ارزیابی استانداران دیده شود، افزود: ارزیابی‌ها نباید صرفاً بر شاخص‌های عمرانی و زیرساختی متمرکز باشد. در حوزه فرهنگ عمومی و شاخص‌های کیفی نیز باید بررسی‌های لازم صورت بگیرد.

قائم‌پناه به اهمیت توجه به سرمایه اجتماعی، میزان همبستگی اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای هویت ملی و اجرای برنامه‌های فرهنگی در ارزیابی استانداران اشاره کرد و گفت: نباید همه توجه‌ها معطوف به پروژه‌های عمرانی و سخت‌افزاری باشد و اقدامات فرهنگی، اجتماعی و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین بر شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران تأکید کرد و گفت: ملاک اصلی در انتصاب استانداران باید شایستگی، توان مدیریتی و قدرت ایجاد تعامل و هم‌افزایی باشد.

وی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در تدوین مدل ارزیابی تأکید کرد و افزود: نگاه مشترک و استفاده از نظرات همه ذی‌نفعان، زمینه‌ساز تدوین شاخص‌های دقیق‌تر و اجرای موفق‌تر نظام ارزیابی خواهد بود.

قائم‌پناه با اشاره به ضرورت پرهیز از موازی‌کاری و تعدد نظام‌های آماری و اطلاعاتی، خاطرنشان کرد: هدف همه دستگاه‌ها ارتقای کارآمدی مدیریت کشور و حمایت از مدیرانی است که برای توسعه و پیشرفت استان‌ها تلاش می‌کنند و در این میان هم‌افزایی و همکاری میان همه بخش‌ها ضروری است.

گفتنی است در این نشست، موضوع تجمیع شاخص‌های پیشنهادی ارزیابی عملکرد استانداران که از سوی معاونت اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

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