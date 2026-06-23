به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه در این نشست بر ضرورت تدوین یک مدل جامع و کاربردی برای ارزیابی استانداران تأکید کرد و گفت: تعداد شاخص‌های ارزیابی نباید به اندازه‌ای زیاد باشد که امکان تأمین مستندات و آمار دقیق برای آنها وجود نداشته باشد.

وی افزود: کارگروه تشکیل‌شده موظف است حداکثر تا پایان تیرماه مدل نهایی ارزیابی را ارائه کند. همچنین لازم است که شاخص‌های اختصاصی هر استان در فرآیند ارزیابی لحاظ شود.

قائم‌پناه تصریح کرد: شرایط، ظرفیت‌ها و مسائل هر استان متفاوت است و این تفاوت‌ها باید در ارزیابی عملکرد استانداران مد نظر قرار گیرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر ایجاد انگیزه برای مدیران موفق تأکید کرد و گفت: باید امکان ارتقای استانداران موفق به سطوح بالاتر مدیریتی از جمله معاونت وزارتخانه‌ها فراهم شود. همدلی، همراهی و انعطاف‌پذیری، از ویژگی‌های مهم مدیران ارشد اجرایی است.

وی با بیان اینکه شاخص‌های مبتنی بر رویکردها و برنامه‌های دولت چهاردهم باید به صورت پررنگ در نظام ارزیابی استانداران دیده شود، افزود: ارزیابی‌ها نباید صرفاً بر شاخص‌های عمرانی و زیرساختی متمرکز باشد. در حوزه فرهنگ عمومی و شاخص‌های کیفی نیز باید بررسی‌های لازم صورت بگیرد.

قائم‌پناه به اهمیت توجه به سرمایه اجتماعی، میزان همبستگی اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای هویت ملی و اجرای برنامه‌های فرهنگی در ارزیابی استانداران اشاره کرد و گفت: نباید همه توجه‌ها معطوف به پروژه‌های عمرانی و سخت‌افزاری باشد و اقدامات فرهنگی، اجتماعی و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین بر شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران تأکید کرد و گفت: ملاک اصلی در انتصاب استانداران باید شایستگی، توان مدیریتی و قدرت ایجاد تعامل و هم‌افزایی باشد.

وی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در تدوین مدل ارزیابی تأکید کرد و افزود: نگاه مشترک و استفاده از نظرات همه ذی‌نفعان، زمینه‌ساز تدوین شاخص‌های دقیق‌تر و اجرای موفق‌تر نظام ارزیابی خواهد بود.

قائم‌پناه با اشاره به ضرورت پرهیز از موازی‌کاری و تعدد نظام‌های آماری و اطلاعاتی، خاطرنشان کرد: هدف همه دستگاه‌ها ارتقای کارآمدی مدیریت کشور و حمایت از مدیرانی است که برای توسعه و پیشرفت استان‌ها تلاش می‌کنند و در این میان هم‌افزایی و همکاری میان همه بخش‌ها ضروری است.

گفتنی است در این نشست، موضوع تجمیع شاخص‌های پیشنهادی ارزیابی عملکرد استانداران که از سوی معاونت اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.