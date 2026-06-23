به گزارش ایلنا، سارا فلاحی در نشست کمیته دائمی حقوق بشر، زنان و امور خانواده اتحادیه بین المجالس اسلامی (PUIC) در رابطه با موضوع رد شناسایی قطعنامه شورای حقوق بشر در خصوص گرایش و هویت جنسی، گفت: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول و ارزش‌های دینی و فرهنگی و بومی که دارد، قویا اقدام برخی از کشورها در شورای حقوق بشر در ارائه قطعنامه مربوط به هویت جنسی و گرایش جنسیتی، موسوم به «سوگی» (SOGI) را رد می‌کند و از اینکه به بهانه این قطعنامه و جلساتی که در این ارتباط در نشست ماه ژوئن شورای حقوق بشر از سوی گروه‌های طرفدار این مفاهیم و اقدامات در محل سازمان ملل و ساختمان شورای حقوق بشر انجام می شود، ابراز تاسف می‌کنم.

وی اظهار کرد: جوامع ما دارای ویژگی‌ها و مختصاتی است که نمی تواند پذیرای چنین موضوعات و مفاهیمی باشد و امیدوارم همانند گذشته کشورها دولتها و ساختارها و سازمانها و نهادهای مرتبط با جوامع اسلامی قویا در برابر چنین مفاهیمی مقابله کنند.

عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC بیان کرد: ما اینگونه مفاهیم را صرف یک تمایل و یا خواسته ساده نمی بینیم و معتقدیم یک دستور کار جهانی است برای از بین بردن ارزش‌های دینی و بومی و اجتماعی دیگر کشورها و سلطه ذهنی و ارزشی یک بخش مشخصی از جهان بر دیگر مناطق؛ متاسفانه امکانات و زیرساخت‌های برخی از نهادهای بین المللی که از محل بودجه ما اداره می شوند در اختیار ترویج اینگونه مفاهیمی قرار می‌گیرد که تضاد بنیادین با ارزشهای جوامع ما دارد.

فلاحی تصریح کرد: سوال اساسی این است که چرا این نهادهای بین المللی برای تصویب یک قطعنامه غیر اخلاقی که تمام محتوای آن بر خلاف هنجارها و انگاره‌های اجتماعی و جهان‌شمول است، تمام امکانات و قدرت خود را بسیج می کنند اما در قبال نسل کشی در غزه و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و آمریکا در ایران و قتل عام زنان و کودکان و نوزادان ایرانی و فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب سکوت می کنند و با یک استاندارد دوگانه با حوادث جهان برخورد می کنند؟

وی گفت: کشورهای اسلامی نباید در مخالفت با اینگونه جریان‌ها به خود تردید راه بدهند و باید با اعتماد به نفس و با اعتماد و اعتقاد به باورهای خود که از پیامبر عظیم الشأن اسلام و قرآن مجید به ما رسیده است، با صدای رسا و بدون تردید در برابر این مفاهیم مقابله کنند.

عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC ضمن اشاره به موضوع هماهنگی در مجامع بین المللی و منطقه ای در موضوعات حقوق بشر میان کشورهای عضو پارلمان های PUIC، افزود: کشورهای اسلامی نیازمند هماهنگی مواضع خود در موضوعات حقوق بشری در مجامع بین المللی هستند. جهان با چالش‌های زیادی روبرو است و در میان این چالش‌ها، چالش‌های حقوق بشری بسیار جدی است که باید به آنها توجه شود؛ از جمله همین چالش‌ها تلاش‌های عجیب برای ترویج و تحمیل مفاهیم ناسازگار با بافت اجتماعی کشورهای اسلامی است.

فلاحی ادامه داد: نقش پارلمان های کشورهای اسلامی در کمک به دولت‌ها برای هماهنگی مواضع بسیار مهم است. ما به عنوان نمایندگان مردم خود باید به گونه ای عمل کنیم که کشورهای اسلامی و دولت‌های اسلامی به جای تفرقه و جدایی از یکدیگر در مجامع بین المللی هم افزا باشند و با هم همکاری کنند تا بتوانند منافع حداکثری ملت‌های خود را به نحو شایسته ای تامین کنند.

وی در این راستا، گفت: مخصوصا در مباحث حقوق بشری این موضوع بسیار حیاتی و مهم است و حتی مطالبه بخش‌های بزرگی از جوامع ما است، چون این موضوعات به ارزش‌ها و باورهای جوامع ما بستگی دارد و از دورترین و محلی ترین مناطق کشورهای ما به آن باور دارند و نسبت به آن حساسیت دارند.

عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC خاطرنشان کرد: ما به عنوان کشورهای اسلامی انتخابی جز وحدت و همکاری نداریم و تفرقه می‌تواند ما را از ارزش‌ها و تعالیم دینی و قرآنی دور کند که باید از آن به شدت پرهیز کنیم.

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