در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
ادعای نماینده تهران درباره فقدان هرگونه مصوبه از سوی شعام برای تعطیلی مجلس/ یک نفر به جای ۲۹۰ نماینده تصمیم میگیرد
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از تداوم تعطیلی صحن علنی مجلس، مدعی شد: محمدباقر قالیباف طی چهار ماه گذشته بدون هیچ مبنای قانونی از برگزاری جلسات علنی جلوگیری کرده است. او همچنین ادعای وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای این تصمیم را «دروغ» خواند و مدعی شد تعطیلی صحن با هدف جلوگیری از مخالفت نمایندگان با روند مذاکرات و پذیرش آتشبس صورت گرفته است.
کامران غضنفری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه بحث درباره تعطیلی مجلس میان نمایندگان بالا گرفته است، عدهای از نمایندگان معتقدند مجلس تعطیل نیست و در مقابل نمایندگانی معتقدند مجلس تعطیل بوده است، گفت: آن چیزی که درباره تعطیلی مجلس عنوان میشود درباره صحن علنی مجلس است، ما بارها گفتهایم که چهار ماه است که آقای قالیباف بهصورت کاملا غیرقانونی صحن علنی مجلس را تعطیل کرده است.
نماینده تهران با بیان به این که قانونی درباره تعطیلی صحن مجلس وجود ندارد، عنوان کرد: بدون هیچ استناد قانونی صحن مجلس تعطیل شده است؛ یعنی نه قانون اساسی چنین اجازهای به آقای قالیباف میدهد و نه مواد آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی چنین اختیار و اجازهای به ایشان میدهد. ایشان بهصورت کاملاً غیرقانونی و بر اساس خواست شخصی خود، صحن علنی مجلس را تعطیل کرده است.
وی با اشاره به اینکه کمیسیونهای مجلس در حال کار هستند، گفت: در خارج از مجلس کمیسیونها بهصورت پراکنده در جاهای مختلف در حال کار هستند؛ اما صحن علنی مجلس که رکن اصلی مجلس محسوب میشود، تعطیل است.
غضنفری تاکید کرد: قانونگذاری و تصویب قانون در صحن علنی انجام میشود. نظارت اصلی بر دستگاههای مختلف از طریق صحن علنی اعمال میشود. همه این موارد در صحن علنی مجلس انجام میشود و وقتی چهار ماه این رویه تعطیل است، یعنی بخش اصلی مجلس تعطیل است و این هم کاملا بهصورت غیرقانونی انجام شده است.
وی درباره اینکه گفته میشود تصمیم تعطیلی صحن مجلس مصوبه شورای عالی امنیت ملی به دلیل ملاحظات امنیتی بوده است، اظهار کرد: این یک دروغ است که گفته شده و اصلا هم صحت ندارد و «شعام» چنین مصوبهای ندارد. آقای قالیباف ادعا کرده بود که طبق مصوبه «شعام» این کار را انجام داده است. نمایندگان هم از یکی دو ماه پیش از ایشان خواستهاند که اگر چنین مصوبهای وجود دارد، آن را به ما نشان دهید، اما ایشان هیچ چیزی نشان نداده است. بنابراین، این ادعا کاملاً کذب و دروغ است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر فرض هم اگر «شعام» چنین تصمیمی گرفته و مصوبهای داشته باشد، زمانی قابل اجرا است که به تصویب و امضای رهبری برسد. یعنی به فرض اینکه چنین تصمیمی را هم «شعام» گرفته باشد و مصوبه داشته باشد، تا زمانی که رهبری آن را تأیید و امضا نکرده باشد، قابل اجرا نیست. رهبری هم مشخص است که کاملاً با این قضیه و تعطیل شدن صحن علنی مجلس مخالف هستند.
وی با اشاره به پیام مقام رهبری به مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیام رهبری که حدود سه هفته بعد از انتخابات هیئترئیسه مجلس به مجلس دادند کاملاً نشان میدهد که ایشان خواهان باز شدن صحن مجلس هستند.
غضنفری عنوان کرد: ایشان در پیام خودشان به مجلسمیگویند باید تقنین و قانونگذاری صورت بگیرد، تغییر ریل برخی قوانین انجام شود، اصلاح در برنامه هفتم صورت گیرد و نمایندگان هم باید نطقهای خود را برای مردم داشته باشند. همه این موارد در داخل صحن علنی انجام میشود، نه در خارج از آن. بنابراین، رهبری هم خواهان باز شدن صحن علنی هستند؛ اما آقای قالیباف، متأسفانه بدون اعتنا به این پیام رهبری و بدون اعتنا به خواست رهبری، همچنان بر بسته نگه داشتن صحن مجلس اصرار غیرقانونی دارند.
وی ادامه داد: این یعنی استبداد رأی. یعنی یک نفر میخواهد به جای ۲۹۰ نماینده نظر بدهد. یک نفر میخواهد به جای ۲۹۰ نماینده مسائل را تأیید و تصویب کند و تصمیمگیری کند. آیا استبداد معنایی غیر از این دارد؟ یک نفر میخواهد اراده خود را بر سایر نمایندگان حاکم کند و آن هم کاملاً برخلاف قانون است. هیچ قانونی چنین اجازهای به او نمیدهد؛ نه قانون اساسی و نه آییننامه داخلی مجلس.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایشان مجلس را تعطیل کرد تا اولاً یک آتشبس با آمریکا و اسرائیل را بپذیرد و ثانیاً مذاکرات با آمریکا را شروع کند و هیچ مانعی هم سر راهش نباشد و نمایندگان اعلام مخالفت نکنند تا ایشان بتواند هر کاری را که میخواهد انجام دهد.
وی مدعی شد: اکنون میبینید که مذاکرات را ایشان برخلاف تمام خطوط قرمز رهبری انجام میدهد و پیش میبرد. هرچه رهبری گفتهاند انجام ندهید، ایشان برعکس آن عمل میکند. بله، مجلس را تعطیل کردند تا نمایندگان به این اقدامات خودسرانه ایشان اعتراض نکنند.