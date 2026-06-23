بازدید میدانی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از پل بی یک کرج

به گزارش ایلنا، حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به همراه معاون منابع انسانی دادگستری استان البرز، معاون شهردار کرج، مدیر فنی پروژه پل بی یک کرج از این پل بازدید میدانی کرد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه دشمن آگاهانه و با هدف آسیب‌رساندن به مردم بی‌دفاع، این حمله را در روز طبیعت انجام داد، خواستار محکومیت قاطع این جنایت از سوی مجامع بین‌المللی شد و گفت: این اقدام آشکارا نقض اصول انسانی و حقوق بین‌الملل است.

موحدی بیان کرد: اگرچه دشمن با هدف قرار دادن پل بی یک تلاش کرد تا زیرساخت‌های حیاتی ما را تخریب کند، اما این واقعه بیش از هر چیز، قدرت و تخصص خیره‌کننده مهندسان بومی ما را به رخ جهانیان کشید؛ پلی که خود دشمن آن را به پل جرج واشنگتن تشبیه می‌کنند.

وی همچنین افزود: با وجود آنکه هزاران ترکش بر پیکره این سازه نشست و خسارات مادی قابل‌توجهی به بار آمد، اما فرآیند بازسازی با عزمی راسخ آغاز خواهد شد. حقیقت اینجاست که دشمن شاید بتواند سازه‌های فولادی را هدف قرار دهد، اما هرگز قادر نخواهد بود روحیه، غیرت ملی و توان بی‌پایان نخبگان ما را که موتور محرک بازسازی‌های بزرگ هستند، خدشه‌دار کند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: مجامع بین‌المللی باید در مقابل وجدان بیدار جوامع بشری پاسخگوی چرایی این حملات جنایتکارانه باشند.

وی تصریح کرد: در شرایط جنگی بنابر اصل تفکیک طرف‌های درگیر باید بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفاوت قائل شوند و بنابر اصل تناسب حتی اگر هدف نظامی باشد، حمله‌ای که تلفات غیرنظامی بیش از حد ایجاد کند ممنوع است؛ لذا جاده‌ها، پل‌ها، بیمارستان‌ها و تأسیسات شهری در حالت عادی هدف مشروع محسوب نمی‌شوند.

وی تاکید کرد: این پل کاربری نظامی نداشته و حمله عمدی و نامتناسب بوده که در حقوق بین‌الملل بایستی به عنوان جنایت جنگی بدان رسیدگی شود.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: چند نهاد بین‌المللی اعم از شورای امنیت سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دادگاه کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری در بررسی پیگیری حقوقی آن نقش دارند که نتیجه آن محکومیت سیاسی و حقوقی، مطالبه غرامت یا جبران خسارت و تعقیب کیفری افراد مسئول را در پی دارد.

شایان ذکر است، در پی حمله ددمنشانه آمریکایی-صهیونیستی به پل بی یک کرج، ۸ نفر از شهروندان البرزی از ساکنان روستای بیلقان، مسافران عبوری و خانواده‌هایی که برای روز طبیعت در اطراف این محدوده حضور داشتند، به شهادت رسیدند و ۹۵ نفر نیز مجروح شدند.

این حمله در شرایطی رخ داد که در محدوده پل B ۱ هیچ‌گونه اقدام نظامی صورت نمی‌گرفت و این مجموعه صرفاً یک طرح عمرانی در حال تکمیل بود که قرار بود به‌زودی به بهره‌برداری برسد.

پل B ۱ به‌عنوان بلندترین پل خاورمیانه و یکی از پیچیده‌ترین طرح‌های مهندسی کشور، با اتکا به توان مهندسان داخلی ساخته شده و نمادی از خودباوری و توان فنی ایران اسلامی به شمار می‌رود.

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