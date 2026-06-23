به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

اثربخشی مذاکرات به تعهد کامل نسبت به تعهدات مورد توافق و اجرای دقیق آنها بستگی دارد. پیشرفت در این مسیر با پایبندی عملی به مسئولیت‌های پذیرفته‌شده سنجیده خواهد شد. اظهارات خارج از متن مورد توافق، به پیشبرد مذاکرات کمکی نمی‌کند.

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