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پزشکیان:

اظهارات خارج از متن توافق، کمکی به پیشبرد مذاکرات نمی‌کند

اظهارات خارج از متن توافق، کمکی به پیشبرد مذاکرات نمی‌کند
کد خبر : 1803306
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رئیس جمهور گفت: اثربخشی مذاکرات به تعهد کامل نسبت به توافقات و اجرای دقیق آنها بستگی دارد و هرگونه ارزیابی از روند مذاکرات باید بر پایه پایبندی عملی طرف‌ها به تعهداتشان صورت گیرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

اثربخشی مذاکرات به تعهد کامل نسبت به تعهدات مورد توافق و اجرای دقیق آنها بستگی دارد. پیشرفت در این مسیر با پایبندی عملی به مسئولیت‌های پذیرفته‌شده سنجیده خواهد شد. اظهارات خارج از متن مورد توافق، به پیشبرد مذاکرات کمکی نمی‌کند.

 

 

 

 

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