پزشکیان:
اظهارات خارج از متن توافق، کمکی به پیشبرد مذاکرات نمیکند
رئیس جمهور گفت: اثربخشی مذاکرات به تعهد کامل نسبت به توافقات و اجرای دقیق آنها بستگی دارد و هرگونه ارزیابی از روند مذاکرات باید بر پایه پایبندی عملی طرفها به تعهداتشان صورت گیرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
اثربخشی مذاکرات به تعهد کامل نسبت به تعهدات مورد توافق و اجرای دقیق آنها بستگی دارد. پیشرفت در این مسیر با پایبندی عملی به مسئولیتهای پذیرفتهشده سنجیده خواهد شد. اظهارات خارج از متن مورد توافق، به پیشبرد مذاکرات کمکی نمیکند.