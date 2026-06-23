تسریع در رسیدگی به مطالبات بازنشستگان و تقویت خدمات درمانی و رفاهی

به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان، رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی، در دیدار با احمد میدری ضمن بررسی مسائل و چالش‌های حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت توجه ویژه به مطالبات بازنشستگان، کارگران و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی تأکید کرد.

در این نشست، مهم‌ترین دغدغه‌های استان مرکزی در حوزه اشتغال، بیمه، خدمات رفاهی و تأمین اجتماعی مطرح و راهکارهای رفع موانع موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

جمالیان با اشاره به نقش مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتقای کیفیت زندگی مردم، خواستار تسریع در رسیدگی به مطالبات بازنشستگان، تقویت خدمات درمانی و رفاهی و حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی در استان مرکزی شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ضمن استقبال از مطالبات مطرح‌شده، بر پیگیری موضوعات مطروحه و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بهبود خدمات و رفع مشکلات تأکید کرد.

انتهای پیام/