محبت حسین هرگز سرد و خاموش نمی شود

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان شامگاه دوشنبه در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به سخنی از پیامبر اکرم (صلّی اللّه علیه و آله) در مورد امام حسین (ع) نوشت: «برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی‌شود.»