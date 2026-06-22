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پزشکیان:

محبت حسین هرگز سرد و خاموش نمی شود

محبت حسین هرگز سرد و خاموش نمی شود
کد خبر : 1803213
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رئیس جمهور در صفحه شخصی خود با انتشار تصویری از تماشاچیان بازی فوتبال ایران و بلژیک و سخنی از حضرت محمد (ص) در مورد امام حسین (ع) نوشت: ‌«إنّ للحسین فی قلوب المؤمنین حرارة لا تبرد أبداً».

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان شامگاه دوشنبه در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به سخنی از پیامبر اکرم (صلّی اللّه علیه و آله) در مورد امام حسین (ع) نوشت: «برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی‌شود.»

 وی در ادامه این پست یک شعر آئینی در مورد امام سوم شیعیان را بازنشر کرد:

هر کجا می نگرم رنگ رخش جلوه گر است

هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست.

محبت حسین هرگز سرد و خاموش نمی شود

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