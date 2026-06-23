قالیباف
به سوئیس نمیرفتیم، خون بیشتری از مسلمانان لبنان ریخته میشد
رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خود نوشت: اگر به سوئیس نمیرفتیم، هر لحظه خون بیشتری از مسلمانان و شیعیان لبنان ریخته میشد.
به گزارش ایلنا، محمد باقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پست منتشر شده خود نوشت: دریکی از برنامه های خوب صدا و سیما دیدم گفتند کاش فرودگاه مهرآباد را می بستند تا تیم مذاکره کننده به سوئیس نرود. وی در ادامه نوشت : به آن عزیزان می گویم اگر به سوئیس نمیرفتیم، هر لحظه خون بیشتری از مسلمانان و شیعیان لبنان ریخته میشد. هیأت جمهوری اسلامی ایران با حضور در مذاکرات سوئیس با طرفها و میانجیهای پاکستانی و قطری رایزنی کرد.