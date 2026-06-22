غریب آبادی از توافق درخصوص ترتیبات مذاکرات آتی خبر داد
معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیات مذاکرات فنی کشورمان، از پایان گفتگوهای چهار کشور و توافق بر سر ترتیبات مذاکرات آتی خبر داد.
یه گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه که مسوولیت هیات کارشناسی ایران در مذاکرات با آمریکا را دارد و برای ادامه مذاکرات در سوییس به سر می برد، اعلام کرد: بعد از برگزاری نشست کمیته عالیرتبه پیگیری اجرای یادداشت تفاهم اسلامآباد در روز یکشنبه که تا بامداد دوشنبه ادامه داشت، گفتگوهای فنی برای تعیین سازوکارهای اجرایی یادداشت تفاهم و بیانیه صادره در پایان نشست عالیرتبه نیز انجام و تفاهمات لازم، حاصل شد.
غریب آبادی افزود: بر اساس تفاهمات حاصله، مذاکرات آتی زیر نظر کمیته عالی رتبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه کشورمان، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، و نخست وزیران پاکستان و قطر انجام خواهد شد. همچنین، تصمیم گرفته شد تا چهار کارگروه خاتمه تحریم ها، هسته ای، بازسازی و توسعه اقتصادی، و نظارت و اجرا تشکیل شود.
رئیس هیات مذاکرات فنی و کارشناسی ایران همچنین تصریح کرد: بر اساس تفاهمات کمیته عالیر تبه و بیانیه پایانی گفتگوهای شب گذشته نیز مقرر گردید یک نقطه تماس میان کشورهای عضو یادداشت تفاهم برای عبور ایمن کشتی های تجاری از تنگه هرمز و یک واحد جلوگیری از درگیری در لبنان میان کشورهای عضو و پاکستان و قطر تشکیل گردد.
غریب آبادی اضافه کرد: روسای هیات های فنی چهار کشور ضمن نظارت بر فعالیت کارگروه ها و دو واحد مزبور و هدایت آنها، به کمیته عالی رتبه گزارش خواهند کرد.
معاون وزیر امور خارجه ایران در پایان، گفت: در گفتگوهای فنی، پیگیریهای لازم جهت صدور مجوز عام برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران و فرآورده های نفتی و تمامی خدمات مربوطه و همچنین تفاهمات مربوط به آزادسازی داراییهای مسدود شده نیز به عمل آمد. بر همین اساس، مجوز عام مذکور از سوی طرف آمریکایی صادر شد و در سایت اوفک نیز منتشر گردید.
وی افزود: همچنین، قرار شد تفاهمات امضا شده درخصوص آزادی وجوه مسدودشده به مبلغ ۱۲ میلیارد دلار (دو مبلغ شش میلیارد دلاری)، بلافاصله وارد مرحله اجرایی شود.