رایزنی هیئت ایران با وزیر خارجه عمان در بدو ورود به مسقط

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رییس هیئت مذاکره کننده ایران به همراه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در بدو ورود به مسقط با بدر بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان و هیئت همراه درباره همکاری‌های دوجانبه و همچنین تثبیت ترتیبات ایرانی در مدیریت تنگه هرمز گفت‌وگو کردند.