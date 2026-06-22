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رایزنی هیئت ایران با وزیر خارجه عمان در بدو ورود به مسقط

رایزنی هیئت ایران با وزیر خارجه عمان در بدو ورود به مسقط
کد خبر : 1803209
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هیات ایرانی‌ در بدو ورود به مسقط در با وزیر خارجه عمان رایزنی کردند که محور گفت‌وگوها، تثبیت ترتیبات ایرانی در مدیریت تنگه هرمز بود.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رییس هیئت مذاکره کننده ایران به همراه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در بدو ورود به مسقط با بدر بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان و هیئت همراه درباره همکاری‌های دوجانبه و همچنین تثبیت ترتیبات ایرانی در مدیریت تنگه هرمز گفت‌وگو کردند.

هیئت مذاکره کننده "میناب ۱۶۸" پس از مذاکرات سوییس به مسقط پایتخت عمان سفر کرده و در بدو ورود به فرودگاه این شهر مورد استقبال بدر بوسعیدی قرار گرفت.

ارتقای همکاری‌های دوجانبه و مذاکره درخصوص ترتیبات ایرانی مدیریت تنگه هرمز، محور نشست های مسقط خواهد بود

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