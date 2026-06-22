امضای رسمی ترامپ پای نام خلیج فارس؛ سند گواه قدرت همبستگی ملی و ایستادگی ایرانیان است
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: امضای رسمی ترامپ پای نام خلیج فارس؛ سند گواه قدرت همبستگی ملی و ایستادگی ایرانیان است.
به گزارش ایلنا، محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاعرسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «وقتی سال گذشته ترامپ زمزمه تغییر نام خلیج فارس را مطرح کرد، ایرانیان با هر گرایشی یکصدا از هویت سرزمینی خود دفاع کردند. حالا رئیسجمهور آمریکا در یک سند رسمی بینالمللی عبارت «Persian Gulf» را امضا کرده است. این سند گواه قدرت همبستگی ملی و ایستادگی ایرانیان است.»