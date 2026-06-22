آرایش نظامی خود را در طول مذاکره و زمان تفاهم حفظ و تقویت خواهیم کرد

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل شهید چمران در شکل‌گیری مقاومت در لبنان و فلسطین و مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی افزود: اندیشه چمران، مقاومت را از یک کنش مقطعی به یک منظومه فکری و عملیاتی تبدیل کرد که امروز به‌عنوان واقعیتی اثرگذار در جهان اسلام به نام وحدت ساحات و محور مقاومت شناخته می‌شود.

سرپرست وزارت دفاع با بیان اینکه امروز دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به برکت مجاهدت شهیدان سرافراز، پر از ظرفیت‌های بازدارنده و توانمندی‌های بومی است، تصریح کرد: این اقتدار، محصول مسیر روشن فرماندهان و وزرای دفاع شهید از جمله شهیدان چمران، فکوری، نامجو، شمخانی و نصیرزاده است که با نگاه آینده‌نگر، بنیان‌های صنعت دفاعی کشور را استوار ساختند.

وی با اشاره به تحولات امنیتی و عملیاتی سال‌های اخیر، به‌ویژه جنگ 12 روزه، جنگ رمضان و نیز بیش از 100 روز مقاومت جانانه مردم و نیروهای مسلح در برابر تهدیدات ترکیبی ائتلاف آمریکایی-صهیونی، خاطرنشان کرد: این رخدادها نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در میدان عمل، از توان مدیریت هوشمندانه و مقتدرانه برخوردار است و در صیانت از منافع ملی و امنیت منطقه‌ای، ابتکار عمل را در اختیار دارد.

سردار ابن‌الرضا با اشاره به مدیریت دقیق و نظارت مقتدرانه بر آبراه راهبردی و حیاتی تنگه هرمز، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: این شریان مهم انرژی جهان تحت اشراف و تدبیر نیروهای مسلح مقتدر کشورمان قرار دارد و نماد روشن اقتدار، اشراف اطلاعاتی و توان راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه است.

سرپرست وزارت دفاع در ادامه با تأکید بر استمرار راه شهدا افزود: امروز با الهام از روح بلند و ظلم‌ستیز رهبر و قائد شهید امت اسلامی و فرماندهی با صلابت خلف شایسته‌اش، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و در صورت بروز هرگونه شیطنت و خطای محاسباتی جدید از سوی متجاوزان، با پاسخی سخت‌تر از گذشته مواجه خواهند شد؛ پاسخی که آنان را ناکام، مأیوس و پشیمان‌تر خواهد ساخت.

سردار ابن‌الرضا در پایان سخنانش، میراث وزرای شهید دفاع از شهید چمران تا شهید نصیرزاده و سایر فرماندهان شهید را سرمایه‌ای راهبردی برای تداوم اقتدار دفاعی کشور دانست و تصریح کرد: این مسیر تا تحقق امنیت پایدار، تثبیت بازدارندگی فعال و صیانت از میهن عزیز و عزت امت اسلامی با قدرت و صلابت ادامه خواهد یافت.

سردار ابن‌الرضا همچنین تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی و قابلیت پیشبرد مذاکره و مقابله را به طور همزمان دارد و می‌تواند در مقابله با بدعهدی آمریکا در حین مذاکره، در عرصه میدان پاسخ لازم را بدهد. به خاطر همین رفتار، ما در طول مذاکره و 60 روز زمان تفاهم، آرایش نظامی خود را در همه زمینه‌ها حفظ و تقویت نموده و خواهیم نمود.