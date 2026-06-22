قالیباف با استقبال وزیر خارجه عمان وارد مسقط شد
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رئیس هیئت مذاکرهکننده کشورمان دقایقی پیش با استقبال بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان وارد مسقط شد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس هیئت مذاکرهکننده کشورمان دقایقی پیش با استقبال بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان وارد مسقط شد.
قالیباف در سفر به عمان با آقای "هیثم بن طارق" سلطان عمان دیدار و گفتگو خواهد کرد.
در این سفر سیدعباس عراقچی وزیرامورخارجه، رئیس هیئت مذاکرهکننده کشورمان را همراهی می کند.
گفتنی است این سفر با هدف ارتقای همکاریهای دوجانبه و نیز تشریک مساعی برای تثبیت ترتیبات ایرانی اداره تنگه هرمز انجام گرفته و گفتوگوها در همین چارچوب پیگیری خواهد شد.