رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
تنظیم بازار، تأمین انرژی و بازسازی سریع خسارات با همت جهادی مسئولان و کارکنان دولت انجام شد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تلاشهای شبانهروزی دولت، از رضایتمندی قابل توجه مردم در نظرسنجیها خبر داد و گفت: از تنظیم بازار و تأمین انرژی گرفته تا بازسازی سریع خسارات و حفظ پایداری نظام اداری، همه با همت جهادی مسئولان و کارکنان دولت انجام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، مراسم روضهخوانی، عزاداری و سینهزنی به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ظهر امروز در نمازخانه سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد. در این مراسم، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به جمله ماندگار «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا»، حوادث امروز جهان اسلام، بهویژه شهادت مظلومانه کودکان بیگناه میناب در جنایات رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا را یادآور شد و این وقایع را بازتابی از همان صحنه تاریخی کربلا دانست؛ جایی که صفات یزیدی همچون بیاخلاقی، بیرحمی و فقدان آزادگی در رفتار دشمنان امروز نیز بهوضوح دیده میشود.
رفیعزاده با تأکید بر اینکه تفاوت ظلم در گذشته و امروز صرفاً در ابزارهاست، خاطرنشان کرد: در گذشته شمشیر ابزار ظلم بود و امروز بمب و سلاحهای پیشرفته؛ اما ماهیت ظلم تغییری نکرده است. وی از خداوند خواست تا ظالمان را یا هدایت کند و یا ریشه ظلم را در هر نقطهای از جهان برکند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای اخیر، بهویژه شهدای کارمند، فرماندهان و کودکان مظلوم، ابراز امیدواری کرد که این عزیزان در این ایام، مهمان سفره کرامت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، عوامل موفقیت کشور در عبور از شرایط سخت اخیر را در قالب سه ضلع اساسی تبیین کرد: نخست، مردم که با حضور، ایستادگی و همراهی خود در صحنههای مختلف، نقش بیبدیلی ایفا کردند؛ دوم، نیروهای مسلح که با جانفشانی و دفاع مقتدرانه از خاک کشور، امنیت را حفظ کردند؛ و سوم، دولت که با پشتیبانی مستمر، مدیریت میدانی و تلاش شبانهروزی، امور کشور را در شرایط جنگی اداره کرد.
وی افزود: مدیریت هوشمندانه و راهبردی رهبر معظم انقلاب، نقش کلیدی در این مسیر داشته و امروز بیش از گذشته ابعاد این تدبیر روشن میشود، بهگونهای که بسیاری از تهدیدات و سناریوهای دشمن از پیش مورد پیشبینی قرار گرفته بود.
رفیعزاده با اشاره به تلاشهای شبانهروزی دولت، از رضایتمندی قابل توجه مردم در نظرسنجیها خبر داد و گفت: از تنظیم بازار و تأمین انرژی گرفته تا بازسازی سریع خسارات و حفظ پایداری نظام اداری، همه با همت جهادی مسئولان و کارکنان دولت انجام شد.
وی همچنین به تقدیم حدود 90 شهید از بدنه نظام اداری کشور اشاره کرد و افزود: یکی از جلوههای مهم این ایستادگی، بازگشت سریع خدمات اداری به مدار اصلی پس از هر حادثه بود که این امر، علاوه بر لطف الهی، حاصل مدیریت کارآمد و تلاش بیوقفه مدیران و کارکنان دولت است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان با دعا برای عزت و سربلندی ایران اسلامی، تأکید کرد: انشاءالله به فضل الهی این کشور با تکیه بر مردم فهیم، فرهنگ عاشورایی و روحیه ایثار و مقاومت، همواره در مسیر خدمت، پشتیبانی از ولایت و پیشرفت حرکت خواهد کرد.
گفتنی است در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین سرلک به ایراد سخنرانی پرداخت و کارکنان سازمان اداری و استخدامی کشور با مداحی حاج مرتضی طاهری و نوای سید حمیدرضا سیدحسینی، به سوگواری و سینهزنی پرداختند.