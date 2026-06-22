تمهیدات لازم برای حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اندیشیده شده است

وی افزود: در وزارت بهداشت نیز برای شهرهای تهران، قم و مشهد برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است، زیرا احتمال حضور جمعیت زیاد، گرمای هوا و ازدحام وجود دارد و باید از نظر اورژانس، مقابله با گرمازدگی و آماده‌سازی بیمارستان‌های معین، تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: تمامی این برنامه‌ریزی‌ها انجام شده و امیدواریم با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول، این مراسم با کمترین مشکل برگزار شود.

ظفرقندی در پایان درباره همکاری با اورژانس، جمعیت هلال‌احمر، فراجا و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: همه دستگاه‌ها در جلسات ستاد مربوط به این مراسم حضور دارند. در تمامی جلساتی که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، هلال‌احمر، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط مشارکت دارند و هماهنگی‌های لازم میان همه بخش‌ها برقرار است.