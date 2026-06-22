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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

تمهیدات لازم برای حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اندیشیده شده است

تمهیدات لازم برای حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اندیشیده شده است
کد خبر : 1803118
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​وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، از آمادگی کامل حوزه سلامت و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای حضور گسترده مردم در این مراسم خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جمع خبرنگاران درباره تمهیدات حوزه سلامت برای مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب گفت: این مراسم یک رویداد بزرگ ملی و حتی بین‌المللی است و ستادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای برنامه‌ریزی آن تشکیل شده و جلسات متعددی برگزار کرده است که بخش مهمی از آن به حوزه سلامت اختصاص دارد.

وی افزود: در وزارت بهداشت نیز برای شهرهای تهران، قم و مشهد برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است، زیرا احتمال حضور جمعیت زیاد، گرمای هوا و ازدحام وجود دارد و باید از نظر اورژانس، مقابله با گرمازدگی و آماده‌سازی بیمارستان‌های معین، تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: تمامی این برنامه‌ریزی‌ها انجام شده و امیدواریم با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول، این مراسم با کمترین مشکل برگزار شود.

ظفرقندی در پایان درباره همکاری با اورژانس، جمعیت هلال‌احمر، فراجا و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: همه دستگاه‌ها در جلسات ستاد مربوط به این مراسم حضور دارند. در تمامی جلساتی که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، هلال‌احمر، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط مشارکت دارند و هماهنگی‌های لازم میان همه بخش‌ها برقرار است.

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